Alle Fahrer sind ansprechbar – Horrorsturz beim Moto2-Rennen – Lüthi beim Restart 7. Beim GP in Spielberg kommt es zu einem heftigen Crash. Doch wenig später folgt die Entwarnung: Die involvierten Fahrer kommen glimpflich davon. Es grenzt an ein Wunder.

Bastianini stürzt, Syahrin fährt ungebremst in dessen Maschine. Video: SRF

Fürchterliche Bilder im Moto2-Rennen des GP von Österreich. In der vierten Runde kommt der italienische WM-Leader Enea Bastianini spektakulär zu Fall. Sein Motorrad schlittert hinter eine Kuppe, für die nachfolgenden Fahrer kaum zu sehen. Einige der Konkurrenten, darunter Tom Lüthi, können noch ausweichen – aber nicht Hafizh Syahrin. Der Malaysier rast in Kampfposition im Windschatten eines Gegners heran und wird vom auf der Strecke liegenden Motorrad Bastianinis überrascht. Er trifft es mit voller Wucht.

Während sein Töff komplett zerstört wird, schleudert es Syahrin auf die Strecke. Er dreht sich dabei mehrfach und hat zunächst das Glück, dass ihn keiner seiner Gegner überfährt. Doch auch so sieht es nicht gut aus für Syahrin, der regungslos liegen bleibt. Das medizinische Personal kümmert sich umgehend um ihn. Das Rennen wird mittels roter Flagge abgebrochen. Ebenfalls Glück gehabt hat Dominique Aegerter: Die Trümmer von Syahrins Maschine verfehlen ihn nur knapp.

Syahrin kommt mit Prellungen davon

Wenig später gibt es Grund zur Hoffnung: Die Rennleitung meldet, dass Syahrin ansprechbar sei. Mit der Sanität wurde er ins medizinische Zentrum gebracht und dort untersucht. Und schon eine Stunde nach dem Unfall kam von dort tatsächlich Entwarnung: Der 26-Jährige habe sich zwar schwere Prellungen zugezogen, vor allem am Becken – aber keine schweren Brüche. Für eine genauere Untersuchung wurde er daraufhin ins Spital gefahren.

Nach dem Unterbruch wurde das Rennen mit den verbliebenen 13 Runden fortgesetzt, auch wenn die Fahrer den Kopf nicht ganz bei der Sache gehabt haben dürften. Der Rennsieg ging an den Spanier Jorge Martin. Tom Lüthi zeigte auf dem Red-Bull-Ring eine Reaktion auf seine schwache Leistung vor Wochenfrist in Brünn, wo er keine WM-Punkte gewann. Diesmal behauptete er sich das ganze Rennen in den Top 10 und sicherte sich am Ende in einem Dreikampf Rang 7.

Ebenfalls in die WM-Punkte fuhr Dominique Aegerter – zum ersten Mal seit November des vergangenen Jahres. Wie zuvor in Brünn vertrat er den erkrankten Landsmann Jesko Raffin und wurde – wie beim Saisonende 2019 in Valencia – Zwölfter.

