Leckeres Gebäck – Hot Cross Buns, der Osterzopf der Briten Ein süsser Hefeteig, mit Rosinen gespickt und mit einem Kreuz verziert: Wir stellen ihnen die Küchlein aus Grossbritannien vor – mitsamt Rezept. Nina Kobelt

Das Kreuz für Ostern und alle anderen schönen Tage: Hot Cross Buns. Foto: Universal Images

Es ist der vielleicht schönste Osterbrauch – neben dem Eiertütschen natürlich: Butter auf die noch warmen Brötchen streichen, zuschauen, wie diese zerläuft, und dann herzlich hineinbeissen, und zwar ohne Angst, auf ein Königinnenfigürchen oder dergleichen zu stossen.

Die Hot Cross Buns sind in England so etwas wie der österliche Zopf bei uns, nur einfach viel besser. Und deshalb ist der Vergleich mit dem Königskuchen naheliegend. Ein süsser Hefeteig ists, den man mit Rosinen spickt und mit einem Kreuz verziert.

Hot Cross Buns sind ein Traum, und deshalb haben die Angelsachsen beschlossen, sie das ganze Jahr über zu servieren. I like.

Die Brötchen werden in einem Stück gebacken und erst dann gebrochen, so ähnlich wie zum Beispiel St. Galler Bürli, um noch weitere Vergleiche herbeizuziehen. Und das Kreuz? Ist ja bekanntlich um Ostern herum ein hochsymbolisches Zeichen, Karfreitagsbrötchen heissen sie deshalb ausserhalb Grossbritanniens auch. Das ist aber nur die halbe Geschichte – wie bei vielen Osterbräuchen. Hot Cross Buns waren schon vor dem Christentum ein Backhit, ein heidnischer also. Im alten Ägypten soll es sie gegeben haben, auch mit Kreuz, das damals allerdings noch für die Götter aufgemalt wurde.

Wie? Mit einem Spritzsack! Die Mischung aus Mehl und Wasser (1:1) wird kurz vor dem Backen (circa 25 Minuten bei 200°C) aufgezeichnet. Das Grundrezept für den Teig besteht aus 500 g Mehl, 1 TL Salz, circa 50 g Zucker, ½ Würfel Hefe, Schale von 1 Orange, 2 bis 2,5 dl Milch, 60 g Butter, 1 Ei und Sultaninen. Eventuell ein wenig Milch mit Earl Grey ersetzen, Zimt oder andere Gewürze beigeben. Gut kneten, um das Doppelte aufgehen lassen, Brötchen formen, noch einmal aufgehen lassen. Man bestreicht sie später, noch warm, mit Aprikosenkonfitüre.

Manchmal bleiben die Buns ungebacken aber wie sie sind. Dann hat man entweder zu wenig geknetet oder war anderweitig ungeduldig. Martha Collinson, eine britische Radioköchin mit einem wunderbaren Backblog, erklärte dieses Jahr auf ihrem Instagram-Account, warum das so ist: Die vielen zusätzlichen Zutaten wie Sultaninen, Butter, Zucker und Eier sind schwer und drücken den Teig runter. Man muss ihm also Zeit geben.

Und wann hat man die, wenn nicht jetzt, an Ostern?

Nina Kobelt ist Kulinarik-Redaktorin. Sie schreibt seit 1999 über diverse Themen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.