HERBST IN DEN DOLOMITEN - Hotel Rudolf Südtirol

Hotel Rudolf

Reischacher Strasse 33

39031 Bruneck/ReischachItalien

Alpine Eleganz und Dolce Vita in einem sehr schönen, neu umgebauten Hotel mit einzigartigem Flair auf dem sonnigen Hochplateau in Reischach (980 m) oberhalb von Bruneck … ein bisschen ein anderes Hotel … Wir sind mitten in der Ferienregion Kronplatz im Pustertal in einer TOP Lage: zwischen Zillertaler Alpen & Dolomiten, ein idealer Ausgangspunkt für abwechslungsreiche Ferien. Ein HIGHLIGHT sind die weltberühmten DREI ZINNEN (Weltnaturerbe), einmalig schön und mit dem Auto bequem zu erreichen (ca. 45 km). Wir begleiten Sie auf dieser großartigen Rundwanderung und zeigen Ihnen noch viele weitere traumhafte Ziele. Aktivprogramm von MO – FR mit geführten Wanderungen, Ausflügen und Fahrrad-Touren. Grosser Garten (5000 m2) und schöner Wellnessbereich mit 2 Pools (Hallen- und Freibad), Whirlpools, 6 Saunen (getrennt für Erwachsene & Kinder), verschiedenen Ruhezonen für Gross und Klein, Wellness Lounge für Massage & Beautybehandlungen. Golf & Tennis 400 m vom Hotel entfernt. Ein bisschen Rudolf tut einfach immer gut!

IHR BONUS-KARTEN ANGEBOT

1 Nacht GESCHENKT und 130€ Rabatt mit der BONUS-Karte

(5 Tage / 4 Nächte mit ¾ Pension vom 29. August bis 6. November 2021)

4 Nächte zum Preis von 3 Nächten mit ¾-Pension

(Frühstück, Nachmittagsbuffet und Abendessen - ohne Getränke)



Double Basic: 419€ anstatt 662€ pro Person

Double Aurina: 475€ anstatt 710 € pro Person

Double Superior: 515€ anstatt 754€ pro Person

Suite Cornes: 565€ anstatt 810€ pro Person



• Freier Zugang zur gesamten Wellnessanlage mit «Dolomit» nur für Erwachsene und «Crystal» für Familien und dem grossen Garten (5000 m2)

• Gratis City- und Mountainbike-Verleih (nach Verfügbarkeit)

• Teilnahme am Aktiv-Programm von MO–FR mit Yoga, Pilates, AquaGym, geführten Fahrradtouren und geführten Erlebnis-Wanderungen für jedermann

EXKLUSIVE INKLUSIVLEISTUNGEN

• 1 x Wellnessbehandlung von 50 Minuten

• 1 x E-Bike den ganzen Tag zur freien Verfügung

• 1 x Late Check Out am Abreisetrag (ohne Zimmer) mit Nachmittagsbuffet oder 1 Flasche Südtiroler Wein bei Abreise

• 1x Wöchentlich geführte Highlight-Panoramatour um die Drei Zinnen (€ 30 Mautgebühr inkludiert)

• GOLF: Gratis Greenfee im Golfclub Pustertal, dem schönsten 9-Loch-Golfplatz (Par 36) in den Alpen – nur 400 m entfernt

• HOLIDAYPASS PREMIUM: kostenlose Nutzung von Bus & Bahn in Süd

Zuschläge

• Einzelzimmer oder DZ zur Einzelnutzung: € 20 - 30 pro Person/Nacht

• Kurtaxe: € 2,10 pro Person/Nacht

Angebot gültig vom 29. August bis 6. November 2021 auf Anfrage.

