Dauergast im Park Hotel Winterthur – Hotelgast checkt nach drei Jahren aus Wegen der Corona-Pandemie strandete Fritz Schenkel vor drei Jahren in der Schweiz – im Park Hotel Winterthur. Nun zieht der Hotelier ins Hotel Wartmann und sucht eine Stelle. Delia Bachmann

Nach knapp drei Jahren im Park Hotel checkte Fritz Schenkel vor ein paar Wochen im Hotel Wartmann ein. Foto: Madeleine Schoder

Am 1. März kam für Fritz Schenkel der Tag des Abschieds. An der Réception des Park Hotels gab der Dauergast seinen Schlüssel ab. Knapp drei Jahre lebte der Hotelier, der wegen der Corona-Pandemie in Winterthur strandete, im Zimmer 406. In die Schweiz war er im Februar 2020 gereist, um nach dem Tod seines Bruders dessen Wohnung in Seuzach aufzulösen. Zwar könnte Schenkel heute wieder zurück nach Vietnam einreisen, wo er zuletzt als Berater für ein grosses Hotelprojekt arbeitete. Doch er hat kein neues Mandat. Trotz häufigen Telefonaten mit einem Headhunter verlief die Suche nach einer neuen Stelle bisher erfolglos: «Ich bleibe aber optimistisch», sagt er.