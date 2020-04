Kulante Betriebe in Winterthur – Hotels helfen Kantonsspital in der Corona-Krise Einige Hotels sind nach wie vor geöffnet – aber fast leer. Davon profitiert das Spitalpersonal. Die Hotels sind auch bereit, Patienten aufzunehmen. Thomas Münzel

Philipp Albrecht, Direktor Park Hotel Winterthur: «Wir haben einen Deal mit dem Kantonsspital Winterthur gemacht.» Madeleine Schoder

Es ist eine brutale Zeit. Auch für die Hoteliers in Winterthur. Anfang März hatte ein massive Stornierungswelle eingesetzt. Die hiesigen Hotels rechnen allein für den Monat April mit einem Umsatzverlust von bis zu 80 Prozent. Einzelne Unterkünfte in Winterthur sahen sich gar gezwungen, ganz zu schliessen. So zum Beispiel das Hotel Wartmann am Bahnhof und das Hotel Krone in der Altstadt, das zur Sorell-Gruppe gehört.