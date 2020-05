Immobiliendeal in Zürich – Hotels Opera und Ambassador werden verkauft Das «Opera» und das «Ambassador» am Zürcher Bellevue wechseln den Besitzer. Die Meili Unternehmungen aus Zollikon wollen die Hotels umbauen und erweitern.

Für rund 10 Millionen Franken wollen die neuen Besitzer das «Ambassador» erweitern. Foto: pd

In der Zürcher Hotellandschaft kommt es an prominenter Lage zu wichtigen Veränderungen: Nach 90 Jahren verkauft die Hotelierfamilie Hoppeler ihre Hotels Ambassador und Opera an die Meili Unternehmungen AG in Zollikon, wie die Unternehmensleitung am Montagnachmittag mitteilte. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Das Hotel Opera wird voraussichtlich bereits nach den Sommerferien wieder eröffnet werden. In die Dachgeschosse werden neben einer Dachterrasse zusätzliche Zimmer und Suiten eingebaut.

Das Hotel Ambassador wollen die neuen Besitzer total erneuern und erweitern. Der dafür erforderliche Aufwand schätzen sie auf 10 Millionen Franken. Im Frühjahr 2021 soll das Ambassador neu eröffnet werden.

( SDA )