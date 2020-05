Alain Sutter – «Nicht der Zeitpunkt, um Spieler auf den Platz zu schicken» Der Sportchef des FC St. Gallen bezieht eine klare Stellung in der Frage um Geisterspiele und sagt: «Für mich stimmen zu viele Sachen nicht. So ist es ein Gewürge.» Tim Ehrensperger

Sutter spricht sich gegen Geisterspiele aus: «Es passt für mich nicht in die Zeit, in der wir uns im Moment befinden.» KEYSTONE

Der FC St. Gallen spielt die beste Saison seit Jahren. Und er droht zu verlieren, was er sich aufgebaut hat. Dann nämlich, wenn die Saison in der Super League abgebrochen wird. Ein möglicher Meistertitel aber ist im FCSG-Livetalk «Espenrunde» überhaupt kein Thema, das Wort fällt gar nicht erst.

Dafür diskutieren St. Gallens Präsident Matthias Hüppi und Sportchef Alain Sutter über Grundsatzfragen – und wie es weitergeht im Schweizer Fussball. Was, wenn der Bundesrat am 27. Mai entscheidet, dass Geisterspiele ab 8. Juni in der Super League möglich sind. Will man dies denn auch?

Die Antworten von Sutter lassen dabei besonders aufhorchen. Er appelliert stark an den menschlichen Faktor: «Für mich ist dies das Wichtigste, das kommt weit vor der Wirtschaft oder der gesamten Gesellschaftspolitik. Es geht um einzelne Personen. Fussballer sind Menschen, das geht zu schnell vergessen. Es geht dabei nicht nur um ihre physische, sondern auch um ihre mentale Gesundheit.»

Der Zeitpunkt ist für mich erst gegeben, wenn das Social Distancing weg ist. Alain Sutter

Und weiter: «Wir müssen uns fragen, ob wir die Verantwortung übernehmen können, die Spieler aufeinander loszulassen. Während andere draussen mit Gesichtsmasken herumlaufen, werden auf dem Feld Körpersäfte ausgetauscht, das lässt sich nicht verhindern. Die Spieler sollen einzeln mit dem Auto kommen, sich in mehrere Garderoben verteilen und am besten zu Hause duschen, aber dann auf dem Platz Vollgas geben. Das muss man sich vor Augen führen. Da stimmen für mich zu viele Sachen nicht, so ist es ein Gewürge.»

Für Sutter ist deshalb klar: «Für mich ist es nicht der Zeitpunkt, um Spieler auf den Platz zu schicken. Dies ist für mich erst gegeben, wenn das Social Distancing weg ist.»

Ihm fehle die Glaubwürdigkeit, wenn Geisterspiele ausgetragen werden. Aber der 52-Jährige sagt auch: «Egal, wie später entschieden wird, dann fahre ich diesen Weg zu 100 Prozent. Aber ich persönlich finde, es ist aus Sicht der Gesundheit nicht der Moment um zu spielen. Dies passt für mich nicht in die Zeit, in der wir uns im Moment befinden.»

Noch weiss Matthias Hüppi nicht, wie es mit seinem FC St. Gallen weitergeht. Valeriano Di Domenico

Hüppi unterstützt seinen Sportchef: «Ich finde es richtig und wichtig, Position zu beziehen. Aber wir werden den Entscheid tragen, egal wie er ausfällt.» Und der Präsident wird nicht müde, die Wichtigkeit dieser Phase für den Schweizer Fussball zu betonen: «Es geht auch um unsere Reputation. Der Schweizer Fussball muss Vertrauen bei den Menschen schaffen und sich klar werden, in welcher Nische er sich bewegt. Und ja, die Super League ist eine Nische, wir sind kein Juventus Turin!»

Keine Kurzarbeit bei Geisterspielen

Staatliche Unterstützung sei erst legitim, «wenn wir unsere Hausaufgaben gemacht haben, wenn wir das Vertrauen dafür haben. Von den Behörden und der Bevölkerung.» Für Hüppi ist zum Beispiel klar, dass Kurzarbeit kein Thema sein darf, wenn Geisterspiele stattfinden.

Auf die wirtschaftliche Lage angesprochen, sagt der 62-Jährige: «Das trifft den FC St. Gallen natürlich im Mark. Ich finde, wir dürfen Zahlen nennen, zum Beispiel, dass jedes Spiel ohne Zuschauer um die 60’000 Franken kosten würde. Aber das heisst nicht, dass wir einfach jammern sollen.» Hüppi fordert nun kluge, differenzierte Entscheide: «Wir müssen uns einordnen im Ganzen. Für uns ist Fussball das Wichtigste, doch wir müssen uns aus einer gesunden Distanz ansehen. Es gibt kein klares Richtig oder Falsch.»

Geisterspiele, ja oder nein? Diese Frage ist für die Super League und die Challenge League momentan zentral – und geht auch bei Tabellenführer St. Gallen weit über den Meistertitel hinaus.