Kolumne «Tribüne» – Hütet euch vor Prozentzahlen! Zehn Prozent mehr können viel sein – oder wenig. Der «Landbote»-Kolumnist vergleicht Grössen lieber selbst. Bernard Thurnheer

Ein neues Täuschungsmanöver geht um im Land. Seine Maske sind die Prozentzahlen. Dank ihnen kann etwas sehr Kleines als etwas sehr Grosses dargestellt werden. Der Beispiele sind viele.

«Wer ist erfolgreicher? Die eine Firma verkaufte statt zwei Wagen vier Wagen, die andere statt 20’000 Wagen 20’500.»

Eine Autofirma vermeldet eine Umsatzsteigerung von 100 Prozent. Eine andere muss sich mit einem mickrigen Plus von 2,5 Prozent zufriedengeben. Wer ist erfolgreicher? Die eine Firma verkaufte statt zwei Wagen vier Wagen, die andere statt 20’000 Wagen 20’500. Das sind plus 2 Autos auf der einen und plus 500 Autos auf der anderen Seite.

33 Prozent der belegten Betten in den Intensivstationen werden von Covid-Patienten beansprucht. Was heisst das konkret? Wie viele Intensivbetten gibt es? 150’000? 15’000? Oder nur 1500? Am ehesten wohl Letzteres. Und wie viele davon sind belegt? Die Hälfte? Das wären dann 750. 33 Prozent davon sind Covid-Patienten, also 250. So wenig sind 33 Prozent. Zum Glück!

Die Zahlen sind alle erfunden, es geht um den Mechanismus. Manchmal wird auch mit voller Absicht gelogen. Zu meiner TV-Zeit hiess es einmal «Big Brother» habe mehr jugendliche Zuschauer als «Benissimo», nämlich 30 Prozent gegenüber nur 20 Prozent. Von den 100’000 «Big-Brother»-Sehern waren also 30’000 Junge, von der Million «Benissimo»-Kunden «nur» 20 Prozent, das heisst 200’000. Was bitte schön schauten also mehr Junge?

Der Prozentzahlentrick besteht darin, die Leute im Unklaren darüber zu lassen, wovon die Prozente abgeleitet werden – man kann auch Äpfel mit Birnen vergleichen – und wie viel 100 Prozent in nackten Zahlen sind. 100 oder 10’000 Autos? 100’000 oder 1000 Spitalbetten? 500’000 oder 50’000 Fernsehzuschauer?

Der Marktanteil ist der König der Verschleierung. Und die «werberelevante Zielgruppe», eine reine Erfindung. Die Fernsehsendung «Würmer fressen auf der einsamen Insel» kam auf einen Marktanteil von 20 Prozent der werberelevanten Gruppe der 15- bis 49-Jährigen.

Was heisst das? Der Markt, das sind die Leute, die zu diesem Zeitpunkt fernsahen, also nachmittags um fünf Uhr zum Beispiel 160’000. Ein Viertel davon waren «marktrelevante Jugendliche», also 40’000. Von denen haben 20 Prozent die «Würmer»- Sendung geschaut, also 8000. Schwups, schon ist aus einem Flop ein Quotenhit geworden!

Ich bin darum jedem Journalisten dankbar, der mir die Prozente in reale Zahlen übersetzt und mich damit wirklich informiert.

