Cristina Bellucci

Cristina Bellucci ist 1987 in Lugano geboren und hat ihren Master of Science in Architektur 2013 an der ETH Zürich gemacht. Sie absolvierte ein Praktikum beim bekannten Architekten Valerio Olgiati in Flims und ging für ein Austauschsemester nach São Paulo, wo sie unter Angelo Bucci studierte. Seit 2016 ist sie als selbständige Architektin in ihrem eigenen Studio in Zürich tätig.

Webseite: cristinabellucci.ch

Instagram: @theotherbellucci