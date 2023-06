Nachruf in Winterthur – Hugo Gehring war ein offener Geist, der sagte, was er dachte Am 19. Juni starb der langjährige Pfarrer der katholischen Kirche St. Peter und Paul. Sein Nachfolger Stefan Staubli erinnert sich an ihn. Stefan Staubli

Pfarrer Hugo Gehring, aufgenommen im September 2022. Archivfoto: Marc Dahinden

Ein Nachruf kann nicht mehr widerrufen werden – zumindest nicht von dem, dem er gilt. Ich sage das in diesem Fall mit ehrlichem Bedauern, aber auch schmunzelnd und in Freundschaft. Denn Hugo Gehring war durchaus ein Mensch, der nicht alles stehen liess, widersprechen konnte und dies auch immer wieder getan hat: Ob an Sitzungen, auf Versammlungen, in der Predigt, in öffentlichen Wortmeldungen oder häuslichen Tischgesprächen – von ihm waren klare Äusserungen und Stellungnahmen und eben auch Widerspruch zu hören. So machte er kein Geheimnis aus dem, was er dachte oder glaubte.