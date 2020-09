Fusion Region Andelfingen – Humlikon setzt auf die stumme Masse In Humlikon empfiehlt nach der Behörde auch die Gemeindeversammlung ein Ja für die Fusion mit fünf anderen Gemeinden. Kritisiert wurden die Nachbarn. Eva Wanner

Die Gemeindeversammlung empfiehlt das Ja zur Fusion der Gemeinden Adlikon, Andelfingen, Henggart, Kleinandelfingen und Thalheim an der Thur sowie der Schulen. Foto: Marc Dahinden

Es war zwar die Gemeindeversammlung von Humlikon, Thema waren aber vor allem fünf andere Gemeinden: Adlikon, Andelfingen, Henggart, Kleinandelfingen und Thalheim an der Thur. Jene Dörfer, die wie Humlikon am 29. November über eine Fusion der Politischen und der Schulgemeinden abstimmen. Die 34 Stimmberechtigten, die an der vorberatenden Gemeindeversammlung vom Freitagabend teilgenommen haben, empfehlen wenig überraschend, ein Ja in die Urne zu legen.