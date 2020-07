Der Border Collie aus Elgg – Hund Pacey hat Tausende Facebook-Freunde Im realen Leben ist Pacey eher schüchtern, doch auf Facebook hat er Freunde bis nach Australien. Nicole Döbeli

Pacey (links) begleitet Nadine Huber seit fast neun Jahren durchs Leben. Bruder Ocean kam vor zwei Jahren zur Familie dazu. Foto: Enzo Lopardo

Es donnert, und Pacey legt die Ohren an. Lautes Knallen mag er nicht, und auch sonst ist der Border Collie eher von der schüchternen Sorte Hund. Zumindest in seinem realen Leben in Elgg, denn auf Facebook ist er sehr gesellig: Dort hat «Pacey the Border Collie» 2400 Freunde und Freundinnen.