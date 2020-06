Schafe auf Weide attackiert – Hund reisst in Elgg sechs Schafe Auf einer Weide in Elgg hat ein Hund in der Nacht auf Freitag Schafe angegriffen. Sechs Tiere wurden getötet, eines schwer verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.

In Elgg hat sich in der Freitagnacht ein Hundeangriff auf einer Schafweide ereignet (Symbolfoto).



Foto: Archiv / Thomas Egli

Was eine Polizeipatrouille in der Nacht auf Freitag auf einer Weide in Elgg zu Gesicht bekam, was alles andere als schön. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, fanden die Beamten sechs tote Schafe. Ein weiteres Tier war schwer verletzt. Verantwortlich dafür ist gemäss ersten Erkenntnissen ein Hund.

Gegen 1 Uhr nachts war bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei eine Meldung eingegangen, dass eine «gebrochen Deutsch sprechende Person» mitten in der Nacht zusammen mit einem Hund auf der besagten Schafweide unterwegs sei. Aufgrund der gemeldeten Situation sowie den gesicherten Spuren sei davon auszugehen, dass die Schafe von dem besagten Hund angegriffen wurden.

Durch den Verlust der Tiere entstand ein Schaden von über tausend Franken. Die Kantonspolizei Zürich hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenaufruf: Personen, die Angaben zum Vorfall auf der Schafweide in Elgg machen können oder in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Telefon 044 247 22 11, in Verbindung zu setzen.

( mst )