Hitzetod im Auto – Hund stirbt im Auto, weil Frauchen ihn vergisst Eine Frau vergisst ihren Hund im Auto, weil sie für ihren Enkel Mittagessen kocht. Hund Oski stirbt einen Hitzetod – er ist kein Einzelfall. Gregory von Ballmoos

Im Auto droht Hunden vor allem im Sommer einen Überhitzungstod. Symbolbild: Urs Baumann

Eine Frau fuhr an einem warmen Septembertag zu ihrer Tochter. Auch ihr Enkel und Hund Oski waren mit im Auto. Die Frau wollte bei der Tochter Mittagessen für die drei kochen. Zuerst brachte sie den Enkel ins Haus, dann begann sie zu kochen. Nach dem Essen tauschten sich die beiden Frauen noch etwas aus. Hund Oski blieb im Auto – vergessen unter der brütenden Sonne. An diesem 4. September war es in der Mittagszeit 30,9 Grad Celsius warm. Oski verstarb nach zweieinhalb Stunden im Auto an den Folgen eines Kreislaufkollapses.

Doch Oski ist kein Einzelfall. Zwischen 2016 und 2019 kam es in der Schweiz zu 143 ähnlichen Fällen. Dies zeigen Zahlen der Stiftung Tier im Recht. Zudem gehe man von einer beachtlichen Dunkelziffer aus, schreibt Bianca Körner von der Stiftung Tier im Recht auf Anfrage. Die Daten für das vergangene Jahr liegen noch nicht vor.