Unfall in Dorf – Hund und Frauchen im Auto eingeklemmt Nach einem spektakulären Autounfall in der Nacht auf Donnerstag in Dorf waren die Lenkerin und ihr Hund im Auto eingeklemmt. Sie mussten von der Feuerwehr befreit werden.

Die Feuerwehr musste die Lenkerin und ihren Hund aus dem Auto befreien. Foto: BRK News

Kurz nach Mitternacht fuhr eine 58-jährige Autolenkerin von Humlikon auf der Flaachtalstrasse in Richtung Ortschaft Dorf. Kurz vor dem Ortseingang kollidierte ihr Fahrzeug mit einem Baum, der auf einer Mittelinsel stand. Anschliessend kam das Fahrzeug von der rechten Fahrbahn ab, durchbrach einen Maschendrahtzaun, gelangte anschliessend auf einen privaten Vorplatz einer Liegenschaft, prallte dort gegen ein parkiertes Auto und kam an einer Gartenmauer zum Stillstand. Die Lenkerin wurde dabei eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde sie mit unbekannten Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Spital gefahren, teilt die Kantonspolizei Zürich mit. Im Unfallfahrzeug befand sich zudem ein Schäferhund. Das Tier musste ebenfalls durch die Feuerwehr und dem Tierrettungsdienst gerettet werden und wurde zur Kontrolle ins Tierspital gefahren.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Flaachtalstrasse gesperrt

Die genaue Unfallursache ist zurzeit nicht geklärt und wird durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersucht. Bei der Lenkerin wurde durch die Staatsanwaltschaft eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Der genaue Sachschaden kann noch nicht beziffert werden, heisst es in der Mitteilung weiter.

Aufgrund des Unfalls musste die Flaachtalstrasse während mehrerer Stunden beidseitig gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet.

far

Fehler gefunden?Jetzt melden.