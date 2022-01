Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Hunde dürfen überall, Männer nicht 1872 wurden in der Stadt Winterthur die ersten Pissoirs aufgestellt. Erfunden wurde diese 40 Jahre früher in Paris. Andres Betschart

Blick auf den Bahnhofplatz, rechts unten ein städtisches Pissoir. Postkarte um 1900. Eines von über 65’000 Bildern, die im Online-Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: bildarchiv.winterthur.ch

Für einmal haben wir auf dieser Postkarte – fotografiert um 1900 etwa vom heutigen Haus Archstrasse 2 (Arch-Bar) aus – nicht den zentralen Bahnhofplatz im Blick, sondern die rechte untere Ecke. Hier steht eine Einrichtung, die man sonst eher im Verborgenen hält: ein Pissoir.

Die Stadt Winterthur erstellte 1872 sieben Pissoirs mit Wasserspülung, um «einem dringenden Bedürfnisse soviel möglich Rechnung zu tragen», wie im städtischen Geschäftsbericht des Jahres nachzulesen ist. Das Wortspiel ist dabei wohl eher unbeabsichtigt.

Die Pissoirs, in den 1830er-Jahren in Paris entwickelt, bedeuteten für die städtische Hygiene einen grossen Fortschritt, denn sie konnten – zumindest theoretisch – dem ungehemmten männlichen Wildpinkeln ein Ende setzen, das bis dahin auch in den Städten gang und gäbe war.

«Gegen die Aufstellung an den frequentesten Plätzen wurden die entschiedensten Reklamationen von Privaten erhoben.» Geschäftsbericht Strassenpolizei

Allerdings bereitete die Wahl geeigneter Standorte Probleme, «da gerade gegen die Aufstellung an den frequentesten Plätzen die entschiedensten Reklamationen von Privaten erhoben wurden», wie im Geschäftsbericht weiter ausgeführt wird. Und auch bei der Nutzung haperte es mit der Disziplin; im Folgejahr vermeldete die Strassenpolizei «zahlreiche Verzeigungen über Nichtbeachtung der aufgestellten Pissoirs».

Für das Pissoir am Bahnhofplatz kam das Ende mit der Eindolung der Eulach und dem Bau der Zürcherstrasse-Unterführung 1912. Im 20. Jahrhundert wurden die Einrichtungen allgemein von den öffentlichen WCs abgelöst, die nun auch die «dringenden Bedürfnisse» der Frauen berücksichtigten.

