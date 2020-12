Unterhaltsame Geschenktipps – Hunde in Trikots und F1-Parfüm – die absurdesten Sportgeschenke Wer als verzweifelter und uninspirierter Geschenk-Sucher googelt, stösst schnell auf spezielle Ideen. Anna Baumgartner

Weihnachten ist die Zeit der Besinnlichkeit, der Lichter und der Freude. Aber sind wir doch mal ehrlich. Weihnachten ist vor allem die Zeit des Stresses, und der Grund hat neun Buchstaben: Geschenke. Was soll ich kaufen? Wem soll ich alles etwas schenken? Was kann falsch verstanden werden? Und kommen die Päckchen auch wirklich bis Heiligabend an?

Viele Onlineshops haben es genau auf diese Zielgruppe abgesehen: die verzweifelten und meist uninspirierten Geschenk-Sucher. Wer gezielt nach Ideen für den Sportfan sucht, stösst schnell auf allerlei Absurditäten.