Gefragte Stellenangebote in Winterthur – Hunderte haben sich um Jobs im Impfzentrum beworben Das Echo auf die öffentliche Stellenausschreibung in Sachen «Impfzentrum» ist laut dem Direktor von House of Winterthur «überwältigend». Etwas hat ihn ganz besonders gefreut. Thomas Münzel

Der Blick ins Covid-Impfzentrum in Genf lässt erahnen, wie viele Mitarbeitende es braucht, um eine Massenimpfung durchführen zu können. In Winterthur werden voraussichtlich ab April etwa 300 Personen im Schichtbetrieb im Einsatz sein. Foto: Keystone

Samuel Roth ist perplex. Mit so einem grossen Echo hat der Direktor von House of Winterthur nicht gerechnet. «Die Resonanz auf unseren Aufruf hinsichtlich der offenen Stellen für das künftige Impfzentrum ist überwältigend», sagt Roth. Schon kurz nach der öffentlichen Stellenausschreibung in dieser Zeitung vor einer Woche erhielt das House of Winterthur eine wahre Flut an Bewerbungs-Mails.

«Innert weniger Tage haben sich bei uns gut 500 Personen via E-Mail um eine Stelle beworben», sagt Roth. Noch sei man daran, die vielen Bewerbungen zu sichten. Sagen könne man aber natürlich schon jetzt, «dass uns die extrem grosse Hilfsbereitschaft ausserordentlich freut». Besonders glücklich ist Roth über die Tatsache, «dass sich auch viele pensionierte Ärztinnen und Ärzte sowie Krankenschwestern bei uns gemeldet haben». Aber auch Apothekerinnen und Apotheker hätten sich bereit erklärt, zu helfen, weiss Roth.