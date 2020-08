Infizierte sind früher ansteckend – Hunderte Schweizer müssten zusätzlich in Corona-Quarantäne Forscher der ETH Zürich haben einen Fehler in einer wichtigen Covid-19-Studie gefunden. Nun prüft der Bund eine Ausweitung der Quarantäneregeln beim Contact-Tracing. Fabian Fellmann

Einchecken mit Ausweis und Mobiltelefon: Clubs erfassen Kontaktdaten von Besucherinnen und Besuchern, um das Contact Tracing im Fall einer Ansteckung zu ermöglichen. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Mehr als 4500 Personen sitzen derzeit in der Schweiz in Corona-Quarantäne, weil sie mit einer infizierten Person engen Kontakt hatten. Eigentlich müssten es aber viel mehr sein: Derzeit werden rund 20 Prozent der infizierten Kontakte übersehen, schätzt Sebastian Bonhoeffer, Professor für theoretische Biologie an der ETH Zürich.