Kolumne «Landluft» – Hunderttausend Höllenhunde Letzte Woche zogen an dieser Stelle die rauflustigen Gallier mit Asterix und Obelix durch die Region Winterthur. Nun ruft ein Vorfall einen Reporter und seine Gefolgschaft auf den Plan. Rafael Rohner

«Landluft» ist eine Kolumne des Regionsressorts und wirbelt alles wild durcheinander. Illustration: Ruedi Widmer

Der Hinkelstein als Mahnmal gegen das Endlager im Weinland lockte vergangene Woche Asterix und Obelix in die Region. Ein mysteriöser Fall im oberen Tösstal ruft nun zwei weitere Helden auf den Plan: Tim, den Reporter, und Struppi, den Hund. Sie wollen herausfinden, weshalb dort in einer Alpwirtschaft zwei Esel spurlos verschwunden sind. Auch ihr Weggefährte Kapitän Haddock ist mit von der Partie. Dem Seebären fehlt in der Gegend zwar ein grösseres Gewässer – «elende Regenwürmer!» – , die vielen Brauereien und Destillerien machen das aus seiner Sicht aber wett.

Die Ermittler-Zwillinge Schulze und Schultze sind schon längst unterwegs und haben sich in der Winterthurer Altstadt als Hipster verkleidet, damit sie unerkannt recherchieren können. Schulze trägt Skinny-Jeans, Schultze einen Jutebeutel. Der Schnauz in den Gesichtern bleibt, wie er ist. So ziehen sie ins Tösstal, um bei der lokalen Bevölkerung Hinweise zu den Eseln einzuholen, wobei sie mit ihrem Outfit immer wieder belächelt werden. Nur im Turbenthaler Kulturclub wundert sich niemand über die beiden. «Ich würde sogar sagen, gar niemand», sagt Schultze. Der freundliche Tipp des Barkeepers, die Esel befänden sich alle in Bern, führt die beiden dann aber ins Leere.

Professor Bienlein staunt derweil im Technorama über den Wasserfall-Effekt und entwickelt zusammen mit dem Direktor ein Pendel, das ihm bei der Suche helfen soll. Statt zu den Eseln führt ihn dieses aber in einen Laden für Veganer am Holderplatz. Kapitän Haddock versumpft im Restaurant Frisk Fisk in der Metzggasse und ärgert sich, als man ihm sagt, er dürfe seine Pfeife nicht drinnen rauchen: «Hunderttausend heulende und jaulende Höllenhunde!»

