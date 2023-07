Proteste gegen Justizreform in Israel – Hunderttausende protestieren in Tel Aviv und Jerusalem Kurz vor einer entscheidenden Abstimmung im Parlament protestieren in Israel mehrere Hunderttausend Menschen gegen die geplante Schwächung der Justiz.

Luftaufnahme des Protests in Tel Aviv am Samstagabend. (22. Juli 2023) Foto: Jack Guez (AFP)

Kurz vor der entscheidenden Debatte und Abstimmung über ein Kernelement der umstrittenen Justizreform in Israel haben die Gegner erneut mit Massenprotesten Druck auf die rechtsreligiöse Regierung ausgeübt. In Tel Aviv versammelten sich am Samstagabend zehntausende Demonstranten. In Jerusalem wurde nach dem Eintreffen eines Protestmarschs ein Protestcamp in der Nähe der Knesset errichtet. Regierungschef Benjamin Netanyahu liess derweil mitteilen, dass er trotz einer Herz-OP am Sonntagabend an der Parlamentsabstimmung teilnehme.

An dem mehrtägigen Protestmarsch von Tel Aviv nach Jerusalem hatten sich tausende Kritiker der Justizreform beteiligt. «Diese Regierung ist eine extreme religiöse Regierung, und hoffentlich erreichen wir so schnell wie möglich ihren Sturz», sagte Guy Maidan, der mit seiner Familie mitmarschiert war.

Am späten Samstagabend errichteten hunderte Teilnehmer Zelte in der Nähe des israelischen Parlaments, um dort vor der wichtigen Abstimmung die Nacht zu verbringen. «Sie versuchen, die gesamte Demokratie, grundlegende Bürger- und Menschenrechte zu Fall zu bringen und wir sind hier, um sie zu stoppen», sagte Demonstrantin Keren Mor über das rechtsreligiöse Regierungsbündnis.

Marsch nach Jerusalem: Der Protetzug zieht zur Knesset. (22. Juli 2023) Foto: Ohad Zwigenberg (Keystone)

In Tel Aviv riefen die Protestierenden Slogans wie «Demokratie oder Revolution!» Viele trugen T-Shirts mit der Aufschrift «Demokratie». «Die Regierung hört nicht auf uns, was bedeutet, dass dies der Beginn einer neuen Ära, einer schlechten Ära ist", sage der 55-jährige Demonstrant Idit Dekel.

Die Proteste gegen die Justizreform dauern bereits seit 29 Wochen an, auch aus dem Ausland kam Kritik, etwa von US-Präsident Joe Biden. Das israelische Parlament berät ab Sonntag über die sogenannte Angemessenheitsklausel. Die entscheidende Abstimmung in zweiter und dritter Lesung ist für Montag geplant.

Sollten die Abgeordneten das Gesetz verabschieden, könnten sie dem Obersten Gericht damit die Möglichkeit entziehen, Regierungsentscheidungen als «unangemessen» einzustufen und so ausser Kraft zu setzen. Die Klausel ist daher einer der umstrittensten Bestandteile der Justizreform.

Kritiker fürchten eine willkürliche Besetzung hochrangiger Regierungsposten sowie eine Begünstigung von Korruption. Konkret verdächtigen sie Netanyahu, gegen den ein Korruptionsverfahren läuft, seine Verurteilung abwenden zu wollen.

Hunderttausende demonstrieren gegen eine Schwächung der Justiz: Der Protestmarsch in Jerusalem. (22. Juli 2023) Foto: Menahem Kahana (AFP)

Für den Fall einer Verabschiedung der Justizreform drohten mehr als 1100 Reservisten der israelischen Luftwaffe mit der Aussetzung ihres freiwilligen Dienstes. Jede Gesetzgebung, die auf «unvernünftige Weise ausgeführt wird, würde mein Einverständnis, weiterhin mein Leben zu riskieren, aushöhlen und mich mit grossem Bedauern dazu zwingen, meinen freiwilligen Reservedienst auszusetzen», erklärten die Unterzeichner, zu denen unter anderem 235 Kampfjetpiloten gehören.

Sie forderten die Regierung auf, «einen breiten Konsens zu finden, das Vertrauen aller Teile des Volkes in das Justizsystem zu stärken und dessen Unabhängigkeit zu wahren».

Netanyahu im Spital

Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu hat nach Krankenhausangaben eine Operation zur Implantation eines Herzschrittmachers gut überstanden. «Alles ist gut gelaufen, der Ministerpräsident fühlt sich heute Morgen sehr wohl», sagte der zuständige Arzt des Scheba-Krankenhauses bei Tel Aviv am Sonntagmorgen in einer Videobotschaft. In der Nacht hatte der 73-jährige Netanyahu überraschend mitgeteilt, er werde operiert: «Mir geht es grossartig, aber ich höre auf meine Ärzte».

Am Vormittag will seine rechtsreligiöse Regierung einen Kernteil ihrer höchst umstrittenen Pläne dem Parlament vorlegen. Mit der endgültigen Abstimmung wird frühestens am Montagnachmittag gerechnet. Netanyahu soll nach Angaben seines Büros am Nachmittag wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden und bei der Abstimmung dabei sein. Eine für Sonntag geplante Kabinettssitzung wurde jedoch «auf unbestimmte Zeit» verschoben.

Nach Angaben seiner Ärzte war Netanyahu vergangene Woche nach «Ohnmachtsanfällen» ins Krankenhaus gekommen. Daraufhin seien eine Reihe von Untersuchungen unternommen und ein Herzmonitorgerät implantiert worden. Am Sonntag habe das Krankenhaus dann Daten des Überwachungsgeräts erhalten, die eine «dringende Operation» nötig gemacht hätten, sagte einer der zuständigen Ärzte.

