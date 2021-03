Nachbarschaftsstreit in Winterthur – Hundezucht darf nicht im Wohnquartier bleiben Das Verwaltungsgericht hat den Betrieb einer Hundezucht in einem Seemer Wohnquartier als nicht zonenkonform beurteilt. Das Ehepaar mit seinen 15 erwachsenen Hunden und jährlich rund einem Dutzend Welpen hat das Urteil

weitergezogen. Deborah Stoffel

Die Hundezucht mit 15 Hunden und jährlich ungefähr 13 Welpen darf gemäss Verwaltungsgerichtsurteil nicht im Seemer Wohnquartier bleiben. Foto: Adrian Moser

Eigentlich züchtet das Ehepaar bereits seit 2002 Hunde in seinem Haus in Seen. Aber es dauerte 13 Jahre, bis Lärmklagen aus der Nachbarschaft dazu führten, dass das Paar 2015 von der Stadt zu einer Baueingabe für eine gewerbliche Hundezucht aufgefordert wurde – es war der Anfang eines langen Rechtsstreits durch die Instanzen.

Die Bewilligung wurde dem Ehepaar 2016 erstinstanzlich vom Bauausschuss der Stadt Winterthur verweigert. Die Züchter nahmen den Entscheid nicht hin. Sie gelangten ans Baurekursgericht, das ihre Beschwerde guthiess. Entsprechend bewilligte auch der Winterthurer Bauausschuss den Zuchtbetrieb, wenn auch mit Einschränkungen.