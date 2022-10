Kolumne Tribüne – Hurra! 8 Kilo weg. Ich habe 8 Kilo abgenommen. Mit was für einer Methode? Das ist ja das Spannende: Ich weiss es nicht. Am einfachsten erzähle ich von Anfang an. Bernhard Thurnheer

Mir wurde klar: Es gilt einfach und unumstösslich «Calories in, calories out». Foto: dpa

Ich bin der typische Jo-Jo-Typ. Als Genussmensch und geselliges Wesen habe ich immer wieder einmal 3 bis 4 Kilogramm zugenommen, bis ich an meine Schmerzgrenze von 90 Kilogramm (bei 1,74 Meter Grösse) stiess. Dann nahm ich jeweils ein paar Pfunde ab, immer wieder nach einer anderen Methode: Trennkost, keine Kohlenhydrate, 8 Stunden essen, 16 Stunden nicht, null Alkohol und Süssigkeiten, nichts mehr nach 18 Uhr abends.

Hat alles genützt. Bloss war nach ein paar Wochen alles wieder beim Alten. Mir wurde klar: Es gilt einfach und unumstösslich «Calories in, calories out». Man muss mehr Kalorien verbrauchen, als man zu sich nimmt. All die Diäten versuchen einen mit List dahin zu bringen, ohne dass man es merkt. Fällt die List weg, holt sich der Körper das Verlorene zurück. Jo-Jo, ich sage es ja.

Während der ersten Pandemiewelle schnellte mein Gewicht nach oben: Essen und Trinken waren die einzige Abwechslung. Jetzt aber machte es «Klick» in meinem Kopf. Ich wollte abnehmen, unbedingt, so wie ein Spitzensportler an die Olympischen Spiele will. Ich war bereit, dafür zu kämpfen, zu leiden und Zeit darin zu investieren. Ich studierte jede Essenspackung und jede Kalorienangabe und schrieb alle meine «Einnahmen» auf, inklusive die 20 Kalorien für den Gutsch Milch im Kaffee, die 50 für die Dattel, die ich stibitzte, und so weiter.

Jeden Morgen stand ich auf die Waage. Von den Corona-Fallzahlen lernte ich: Auf den Wochendurchschnitt kommt es an, nicht auf den einzelnen Tag. Der Schnitt begann zu sinken, nur sehr langsam, ca. 100 Gramm pro Tag, aber stetig, 1 Kilogramm alle 10 Tage, 5 Kilogramm nach 50 Tagen, und jetzt, 8 Kilogramm! Zwischendurch gab es einmal eine Durststrecke. Dann nicht entmutigt aufzugeben, war wohl entscheidend.

Den Hunger musste ich nie bekämpfen, nur die Lust. Ich war immer motiviert. Ich wollte. Ich habe mir aber keine Limite gesetzt, weder zeitlich noch gewichtsmässig. Ich habe nie ein Ende herbeigesehnt, bei dem ich dann endlich wieder einmal zuschlagen könnte. Ich esse immer noch gerne, einfach weniger.

Und was war mit den «Calories out»? Da hilft möglichst viel Bewegung, ganz klar. Doch auch hier gibt es keine Abkürzungen. Zweimal in der Woche eine Stunde «full power» bringt weniger als täglich eine Stunde spazieren. Und statt eine halbe Stunde spazieren kann man auch eine Scheibe Brot, eine einzige, weniger essen … Beides hilft gleich viel. Mehr Sport und dafür mehr essen klappt hingegen nicht.

«Calories in» minus «calories out». Das ist alles! Meine Grosseltern sagten dem «FdH» – «Friss die Hälfte». So neu sind diese Erkenntnisse also nicht.

