Veltemer Dorfet in Winterthur – Hurra, die Buden sind wieder da! Endlich wieder Zuckerwatte, Büchsenwerfen und im Festzelt verhocken. Am Wochenende feierten nicht nur die Veltemer das erste Dorffest der Saison und nach Corona. Delia Bachmann

Die ganz Kleinen dürfen bei Susi Abl an der Veltemer Dorfet von der Theke aus auf Büchsen werfen. Foto: Enzo Lopardo

Am Sonntag kurz nach 11 Uhr spielt der Musikverein Veltheim den ersten Takt eines Marschs. Vorne die Bläser, in der Mitte die Schlagzeuger und dahinter – mit unregelmässigem Einsatz – vorbeirauschende Züge. Die Bänke im Festzelt sind gut besetzt. An einem der Tische sitzt Gianna Grob und teilt sich mit ihren Freunden («Alles Ur-Veltemer») einen Weissen: «Das Frühschoppenkonzert ist eine alte Tradition von uns», sagt sie. Nun seien sie alle froh, diese nach zweijähriger Zwangspause wiederzubeleben.