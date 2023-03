Was macht Adrian Brüngger? – Hypnose rettete ihm die Karriere, jetzt ist sie sein Job Zwei Jahre nach dem Rücktritt ist Adrian Brüngger, der Meistertrainer von Pfadi Winterthur, weit weg vom Spitzensport und doch ganz nah. Er holt bei Athleten wie Simon Ehammer entscheidende Prozente heraus. Urs Stanger

Mit Hypnose stärkt Adrian Brüngger die mentale Verfassung von Sportlern. Sie sei «ein Teil im Puzzle» zum Erfolg. Foto: Madeleine Schoder

14 Jahre stand Adrian Brüngger in der Halle, trieb seine Leute an, sagte ihnen, was zu tun ist. Eine ungewöhnlich lange Zeit für einen Trainer im gleichen Club. Am 17. Juni 2021 endete seine Ära bei Pfadi Winterthur, gekrönt vom Meistertitel.