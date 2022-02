«Apropos» – der tägliche Podcast – «I has sooo verkackt!» – warum Fluchen so gut tut Deutschsprachige fluchen fleissig, bevorzugt mit Wörtern aus der Fäkalsprache. Aber wieso? «Apropos» klärt auf. Vivienne Kuster Philipp Loser als Host Sandro Benini als Gast

Fluchen tut gut! Aber nur in der richtigen Situation. Illustration: Felix Schaad

Ein Fluchwort in der falschen Situation, und sei es noch so geläufig in einer Sprache, kann Skandale auslösen. Erlebt hat das der französische Präsident vor einigen Wochen. «Emmerder», so sagte er, wolle er die Impfgegner. Sanft übersetzt: Den Impfgegnern «auf die Nerven gehen». Doch im Französischen kommt das Wort aus der Fäkalsprache, denn es kommt von «merdre», übersetzt «Scheisse». (Lesen Sie hier die ganze Geschichte.)

Aber auch wir Deutschsprachigen bedienen uns beim Fluchen fleissig der Fäkalsprache: «Ich hans sooo verkackt!» oder «Was füren Scheiss!». Die Wissenschaft der Malediktologie untersucht dieses Phänomen und hat bis heute schon einiges über Fluchwörter herausgefunden. Warum wir welche bevorzugen, zum Beispiel. Oder dass uns fluchen gut tun kann. Wieso wir so gerne fluchen, erklärt Sandro Benini in einer neuen Folge von «Apropos». Gastgeber ist Philipp Loser.

Vivienne Kuster ist Produzentin des täglichen Podcasts «Apropos». Sie studierte Germanistik und Medienwissenschaft an der Universität Basel. Mehr Infos Sandro Benini ist Redaktor im Ressort Kultur und Gesellschaft. Er hat italienische und deutsche Literatur studiert und war elf Jahre lang Lateinamerika-Korrespondent mit Wohnsitz in Mexiko. Mehr Infos

