Kolumne «Tribüne» – I love you Eine kurze Begegnung mit einem Kind zeigt der «Landbote»-Kolumnistin wieder einmal, was eigentlich wichtig ist im Leben. Monika Schmid

Ein kleines Mädchen mit rosarotem Trottinett, im Mundwinkel den Nuggi. Es strahlt mich an und sagt freudig: «Hallo!» – «Hallo», sage ich, «du hast ein so schönes Trottinett.» Sie übt zu fahren, und die Mama steht helfend zur Seite. Ich habe sie noch nie gesehen im Strässchen. Neu zugezogen? Das Kind sieht mich an, es sucht Kontakt. Die Mama eher schüchtern.

«Pass auf, wenn ich jetzt mit dem Auto wegfahre», sage ich. Ein fragender Blick. Die Mama sagt etwas in einer mir fremden Sprache. Erst jetzt fällt mir auf, dass die beiden eine dunklere Hautfarbe haben. Das Kind steht sofort zur Seite, die Mama zu ihm. «Tschüss», sage ich. Ein Handkuss vom Kind und ein Freudiges: «I love you!» – «I love you too», sage ich aus dem offenen Autofenster und rolle langsam weg. Das Kind winkt, bis es mich nicht mehr sieht.

Ein Engel mit Nuggi

Wie es Kinder immer wieder schaffen, Herzen zu öffnen. So selbstverständlich, alltäglich und doch so ganz anders. Ich fühle mich, als hätte dieses Kind den Himmel auf die Erde gezogen, ganz fein und nur für mich. Innerlich jauchzend fahre ich heim. Ein kleiner Engel mit Trottinett und einem Nuggi im Mundwinkel, einfach so angetroffen vor der Haustür.

Menschen erscheinen vor meinem inneren Auge, Menschen, denen ich diese Erfahrung wünsche. Menschen, die das Leben verbittert hat, die nur grau sehen und manchmal schwarz. Da ist einer, pensionierter Jurist, er möchte am liebsten die halbe Welt verklagen. Ein anderer schreibt Leserbriefe, deren Gehässigkeit wehtut, Leserbriefe gegen das fremde Pack, das uns überbevölkert. «I love you», ruft das Kind mir zu. Englisch passt immer, das Kind ahnt, dass ich dies verstehe. Ein Kind, das unsere Sprache (noch) nicht kennt, ein Kind, das von irgendwoher kommt. Was hat es alles schon erlebt? Was hat seine Mama erlebt? Ich kenne nicht einmal ihre Namen.

Festhalten möchte man solche Augenblicke, die doch so flüchtig sind. Im Herzen sind sie gespeichert und abrufbar, nur manchmal überlagert von vielem anderen. Oft ist es Kleinkram, der mich gefangen hält, wütend macht, mich niederdrückt. Was ist wichtig? Was trägt mich? Was lässt mich den Himmel erahnen? Die Sommerzeit lädt ein, Herzenserinnerungen hervorzukramen und neue dazuzulegen, vielleicht ein paar davon in ein schönes Büchlein zu schreiben… Die Sommerzeit lädt ein, mich selber mit solchen Kinderaugen wieder ganz neu anzuschauen. I love you, höre ich das Kind sagen. I love you too!

