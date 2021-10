Für Aussenwachten von Winterthur – Iberg bekommt neues Schulhaus Für die Aussenwachten Iberg, Eidberg, Gotzenwil und Weierhöhe ist ein neues zentrales Schulhaus geplant. Für die Projektierung beantragt der Stadtrat 2,22 Millionen Franken beim Parlament. Deborah von Wartburg

Auf dem Areal dieses Provisoriums soll das neue Schulhaus Iberg entstehen. Foto: Enzo Lopardo

Die Seemer Aussenwachten erhalten eine neue Primarschule: Am Ortseingang von Iberg, wo jetzt das Schulprovisorium Weierhöhe steht, soll der Neubau entstehen, wie die Stadt Winterthur in einer Mitteilung schreibt. Für den Schulbau beantragt der Stadtrat beim Grossen Gemeinderat einen Planungs- und Projektierungskredit von 2,22 Millionen Franken. Gemäss Abklärungen des Amts für Städtebau handelt es sich bei der Parzelle in Iberg um das einzige Grundstück im Gebiet, das die Möglichkeit bietet, ein Schulhaus zu realisieren.

Das neue Primarschulhaus soll die Schulraumversorgung für Eidberg, Iberg, Gotzenwil und Weierhöhe sicherstellen. Diese Schulkinder müssen zurzeit an die Schulen in Eidberg, Iberg, zum Kindergarten Weierhöhe und an die Schulraumprovisorien Weierweid und Gotzenwil geschickt werden.