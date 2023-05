Freilassung des Privatdetektivs – Der Mann, der das Ibiza-Video aufgenommen hat Julian Hessenthaler ist der Macher des Videos, das den österreichischen Vizekanzler Strache zu Fall brachte. Verurteilt wurde er später wegen Drogenhandels. Nun ist er wieder frei – und sieht sich als Opfer eines Racheakts. Cathrin Kahlweit

Julian Hessenthaler bei einer Veranstaltung am 20. April im Wiener Volkstheater. Foto: Joe Klamar (AFP)

Er ist, seit seiner Freilassung aus der Justizvollzugsanstalt St. Pölten, überall. Will sichtbar sein, gehört werden. Lässt sich in ausverkauften Veranstaltungen und im Fernsehen interviewen, spricht auf Konferenzen. Tausende hören im Livestream zu, wenn er seine Welt erklärt – mit einiger Empörung, aber gänzlich ohne Lampenfieber. Obwohl er bei einem Treffen um die Ecke von seiner neuen Wohnung in der Wiener Innenstadt sagt, die erste Reihe sei nichts für ihn. Auf Klassenfotos und bei Schulaufführungen habe er sich früher immer weggeduckt.