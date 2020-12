So wie damals, so jetzt wieder: Intensivstation des Kantonsspitals Freiburg im März 2020.

Einen Teil dieses Interviews führten wir bereits Mitte März, als mit der ersten Corona-Welle ein Notstand in den Spitälern drohte. Zur grundsätzlichen Erklärung der Schweizer Triage-Philosophie kommen neue Fragen zur aktuellen Triage-Wahrscheinlichkeit und zu den neuen Schweizer Triage-Bestimmungen.

Halten Sie es für wahrscheinlich, dass es nun tatsächlich zu Triagen kommt wegen Covid?

Ja. Wir scheinen die Gefahr dieses Virus wirklich nicht ernst zu nehmen. Wir sind jetzt in der Deutschschweiz zum ersten Mal in der gleichen Situation, wie dies in der Westschweiz und im Tessin schon zweimal der Fall war. Wir haben auch gesehen, wie das Welschland durch drastische Massnahmen die Fallzahlen vermindern konnte. Wenn wir jetzt auch in der Deutschschweiz rasch ähnlich strikte Massnahmen einführen, können die Betreuenden auf den Intensivstationen durch eine erneute überdurchschnittliche Leistung vielleicht das Schlimmste abwehren. Das Personal ist aber jetzt schon überlastet und wird nur bereit sein, dieses Arbeitspensum weiter zu bewältigen, wenn klar ersichtlich wird, dass wir alle bereit sind, uns auch über die Festtage massiv einzuschränken und strikte Regeln einzuhalten.