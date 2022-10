«Sie begegnen mir» in Winterthur – «Ich als Kindergärtner? Sicher nicht …» Christian Bodenmann (25) ist einer von drei Kindergärtnern in Winterthur. Ein Job, in dem er sich nie gesehen hat. Den Umgang mit typischen Rollenbildern diskutiert er auch mit den Kindern. Aber nur, wenn es sich gerade anbietet. Kathrin Brunner Artho , Marc Dahinden Fotos

Christian Bodenmann (25) ist Kindergärtner im Dättnau. Seine Klasse ist sehr gemischt. Das mache seinen Beruf so spannend wie herausfordernd. Foto: Marc Dahinden

«Hätte man mich damals gefragt, ob ich Kindergärtner werden möchte, hätte ich den Kopf geschüttelt. Meine Antwort wäre eindeutig gewesen: ‹Sicher nicht!› Nach dem Gymnasium ging ich direkt in den Zivildienst. Diesen durfte ich an der heilpädagogischen Schule in Turbenthal machen. Das Arbeiten mit den Kindern hat mir so gut gefallen, dass ich mir sicher war: Lehrer, das ist es! Um an einer heilpädagogischen Schule zu unterrichten, hätte ich nach meinem Abschluss an der Pädagogischen Hochschule an der Hochschule für Heilpädagogik den Master anhängen müssen. Aber nach einem theorielastigen Studium wollte ich unbedingt in die Praxis einsteigen. Und so zog es mich in den Kindergarten.