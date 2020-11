Die Pandemie und ich – «Ich bereue nicht, dass ich meine feste Stelle aufgegeben habe» Wie beeinflusst Covid-19 unser Leben? Menschen aus Winterthur und Umgebung erzählen in dieser Serie von ihrem Pandemiealltag. Heute: Peter Lüthi, Wirt im Frohsinn in Kollbrunn. Rafael Rohner

Peter Lüthi hat kurz vor der Pandemie seine feste Stelle aufgegeben, um Wirt zu werden. Er bereut es nicht. Foto: Marc Dahinden

«Schon unsere Neueröffnung im Frohsinn im Sommer 2019 war ein voller Erfolg, ein Riesenfest mit vielen Leuten. Es lief viel besser als erwartet: Donnerstag-, Freitag- und Samstagabend hatten die Gäste ohne Reservation bald keine Chance mehr auf einen Tisch. Alles war voll, auch der Saal. Sensationell.

Für mich als Quereinsteiger bedeutete das in der Küche Spitzensport. Am Abend fiel ich jeweils völlig erschöpft und zufrieden ins Bett. 16 Kilogramm habe ich in den ersten Wochen abgenommen. Es war der Hammer.

Zur Person Infos einblenden Peter Lüthi arbeitete 35 Jahre in der Region als Maurer und Baumeister. Im Sommer 2019 pachtete er das Restaurant Frohsinn in Kollbrunn, um sich damit einen Traum zu erfüllen. Der Quereinsteiger hat schon zuvor für den Turnverein Bankette organisiert. Hansruedi und Peter Jucker hatten ihn deshalb angefragt, ob er im Frohsinn übernehmen wolle. Die Brüder führen die Metzgerei nebenan, zu der auch das Restaurant gehört. Und sie sind mit Lüthi seit Jahren befreundet. Unterstützt wird Peter Lüthi von seiner Lebenspartnerin Sanja Sirovina, die im Service mitarbeitet.