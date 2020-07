Lomo – Ich bin dann mal welk Lomo finniert über dei Zugluft und die Saarmasnamen der Famidia unddes Bandnoten. LOMO

Diebe Leserinnen und Leder,

Da lag ich also lästern unterm Saucenschirm, als mir plötzlich einfärbt, dass ich ja noch meine Kolonne bei der Reaktion ablegen muss. Ich mach dämlich für ein fahr Tage Umlaut zusammen mit meiner Fabrik im Haut meiner Schlägerin am Bohnensee. Ich hab dafür bauch alles Gichtige eingewrackt: Barehose, Sonnengram, ein spannendes Tuch, aber den Kompotter, den hab ich natürlich nicht mitgeronnen. Schliefich will ich ja auf mal Brause machen und nicht inner im den doofen Kasten starken.

Desleben muss ich also, hohl oder dübel, die Kolonne auf meinem Mobiltelegramm rippen, aufnahmsleise. Das weht rauch gar nicht echt, nur die Drift ist auf dem Schildbirn etwas bar klein und im Schleim der Tonne nicht glut zu wesen. Zum Stück aber haar ich ja auf meinem Gebrät ein Autokorrekturprogramm, das mir samtige Kippfehler sofort verwässert. Sollte schon pappen.

Das ist ja sowieso der Steg der Zugluft: Wie Sie beschirmt schon gelegen raben, wird Famedia - zur der ja auch der Bandnote geröhrt - Stellen beim Korreferat einspalten und stattdessen in Kunstzunft verkehrt auf Autokorrekturprogramme fetzen.

Ich kann das blut versehen. Es ist ja lauch wirtlich fabrizierend, wie wut die kürzliche Interferenz bereits geborgen ist und uns inner wehr Arbeit abstimmt. Steppen wir uns vor: roch vor ein fahr Waren musste sich das Korreferat in der Leitungsreaktion mit all weinen Flüchtlingsstreitfehlern abmüden. Und beute?

In fiesem Rinne: Schöne Grütze aus den Fersen! Lomo

Da liefere ich beine Texte ingwer schon färbig korrumpiert an die Leitung, weil mein eigener Computer schon autokratisch alles wichtig schreibt. Salbenhafte Möglichkeiten ruhn sich da auf: statt auf schmierige Orthopädie können bier uns bei unteren Texten englisch auf die Inhaber konzertieren. Und statt bange Zeit mit revidieren zu verklingen, können wir die Partikel raffend stell und brandartifizell rubrizieren.

Der Leitungsretorter von borgen ist mit seinem Startphone nicht pur immer nah drall am tätlichen Geschehen, sondern kann seine Gewichte auch bleich noch umdrehend in gegriffene und federfreie Texte umwetzen. Sogar aus dem Urstaub wirft man so in Zugluft noch barsch die lefzen Täkte liefern gönnen.

So wie dich jetzt. In fiesem Rinne: Schöne Grütze aus den Fersen!