Staatsanwalt macht Schlagzeilen – «Ich bin ein Superfan von Napoli, und ich hasse Juventus» Ein Ermittler in Sachen Bilanzfälschung outet sich als Hasser von Juve – das Video ist alt, geht viral und befeuert die Theorien der Juventini. Zu Recht? Oliver Meiler

Gibt sich gelassen: Staatsanwalt und Napoli-Fan Ciro Santoriello. Foto: PD

Ein altes Video wächst sich in Italien gerade zur hellen Aufregung aus, vor allem im geprüften Anhang von Juventus Turin. Man sieht darauf den Turiner Staatsanwalt Ciro Santoriello, einen von drei Ermittlern in Sachen mutmasslicher Bilanzfälschungen von Juve, dem sogenannten Fall «Prisma». 2019, eine Konferenz in Rom – er spricht zu Juristen. Es geht dabei um sein Spezialgebiet: Santoriello ist ein Experte für Unternehmensrecht, Bilanzfälschung, betrügerischen Bankrott. 2016 beschäftigte er sich schon einmal mit der Geschäftskultur von Juventus. In seiner Adresse unterbricht sich Santoriello plötzlich selbst und sagt: «Okay, ich bin ein Superfan von Napoli, und ich hasse Juventus.» Gelächter im Saal. Jemand fragt: «Was wiegt schwerer?» Santoriello: «Beides wiegt gleich schwer: Als Fan ist mir Napoli wichtig, als Staatsanwalt bin ich Anti-Juventino, also gegen die Diebe auf dem Feld.» Dann fügte er noch einen Beisatz an, aber dazu später.