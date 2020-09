Interview mit Anke Engelke – «Ich bin Generation Autogrammkarte, jetzt ist Generation Selfie» Sie war schon als Kind eine Fernsehberühmtheit. Jetzt spielt Anke Engelke eine Trauerrednerin in der Netflix-Serie «Das letzte Wort» – und spricht über Moral und Fleischklösschen. Claudia Fromme , Katharina Riehl

In der Serie «Das letzte Wort» spielen Sie Karla, eine Frau Mitte fünfzig, mit vielen Querfalten auf der Stirn. Sie ist vom Leben gezeichnet. Ungewohnt, Sie so zu sehen. Stimmt, ich sehe anders aus als sonst, ich kann ja nicht in jeder Rolle gleich aussehen! Das ist ja das Tolle an meinem Beruf! Karla ist einfach ein normaler Mensch, dem alles wegbricht, ihr Mann ist gerade gestorben, logo, muss ich dann so aussehen wie ein Eimer. So stellte sich der Regisseur die Figur vor. Wo kommt das her, dass manche denken, Frauen auf der Leinwand müssen immer Model-schön sein?

Fernsehen kann gnadenlos sein. Das ZDF kündigte Ihren ersten Moderationsjob im Kinderferienprogramm, weil Sie für den Geschmack mancher übergewichtig waren. Da waren Sie Teenager. Mein neuer Chef damals wollte Veränderungen. Ich war recht moppelig, und sowohl er als auch eine der Redaktorinnen fanden das nicht gut. Deshalb wurde mir ans Herz gelegt, mein Studium zu beginnen, danach könne man ja sehen. Das war ein Eins-a-Rauswurf, hab ich aber nicht gecheckt. Der Chef hat sich später bei mir entschuldigt, ich habe ihm verziehen. Da muss man vergeben, da muss man einfach vergeben.

Kann man als Kind schon vergeben? Ja. Ich war sehr verletzt, aber ich habe das alles erst Jahre später begriffen. Dass die Redaktorin extrem mager war und das als Massstab nahm und auch dass sie mein Mitgefühl verdient. Wenn jemand so im Ungleichgewicht ist mit dem eigenen Körper, dann ist das ja nicht fair, wenn ich da jetzt auch noch draufhaue. Hat mich ja auch verletzt, auf mein Äusseres reduziert zu werden.

Das hört sich ziemlich aufrecht an. Waren Sie als Kind auch schon so? Ja. Ich hätte Unterdrückung nicht buchstabieren können, aber dass da etwas nicht in Ordnung war, habe ich schon gespürt.

Viele Zuschauer kannten Sie bereits als Kind aus dem Fernsehen und sehen Sie nun als Frau Mitte fünfzig. Wie sehr beschäftigt Sie Ihre öffentliche Wirkung? Das ist wahrscheinlich eine enttäuschende Antwort, aber die interessiert mich nicht wirklich. Vielleicht, weil ich beim Radio angefangen habe, vergesse ich oft, dass man auch gesehen wird.

Aber ist Wirkung nicht Kern der Schauspielerei? Wollen Sie nichts auslösen? Nö. Mir gibt das einfach nichts, mich mit Äusserlichkeiten zu beschäftigen. Das mag ich an den Verwandlungen beim Drehen: Ich werfe den Ball aufs Feld, aber was man damit macht, bleibt jedem selbst überlassen. Ich nehme eine Rolle an, wie sie im Drehbuch steht, ich will mich da nicht selbst reinbringen. Bei Masken- und Kostümproben sage ich immer: Fragt mich bitte nicht, ob mir das gefällt, dass die Haare so sind, dass ich Ocker trage, das muss mir nicht gefallen. Ich kaufe der Produktion nach Dreh-Ende darum ganz selten Klamotten ab. Das kann man ja, für 50 Prozent weniger oder so. Ich trage gern Secondhandklamotten. Ganz selten kaufe ich neue Sachen, eher kaufe ich nach Fotoshootings Kleider zum halben Preis.

Auch so Glitzerzeugs und so? Nee, das würde ich privat ja nicht tragen. Da trage ich eher gedeckte Farben, ich falle nicht gern auf. Ich bin schon so ausgestellt, das ist dann zu viel. Ich glaube, es ist nicht gut für den Charakter, wenn man immer angeschaut werden möchte. Ich wohne in Köln, zum Glück, wo es nicht so eine Rolle spielt, ob einer prominent ist oder nicht. Ich fahre immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln, da werde ich natürlich gesehen. Ich sitze in Zügen, ständig, immer.

Haben Sie ein Zugfahrgesicht, damit Sie keiner anspricht? Es gibt Leute, die strahlen auch beim Gang über die Strasse aus: Seht her, ich bin berühmt! Die wären traurig, wenn sie keiner erkennt. Das ist nix für mich, ich bin Anke, aber eben von Beruf Schauspielerin, nicht zu Hause, nicht im Bus. Der Zahnarzt sitzt ja auch nicht in der Bahn und ruft in die Runde: Übrigens, wenn ihr Schmerzen habt, ich bin hier, ich kann sofort, ich gucke mir das mal an! Genauso ist es bei mir. Sie würden ja auch nicht zu mir gehen und sagen: Erzähl mal einen Witz.

Passiert das nie? Das machen wirklich nur männliche Fotografen an roten Teppichen.

Was sagen die dann? «Komm, hopphopp, hallo Anke, und jetzt mal gute Laune!» Oder: «Und los und happy!» Natürlich gehört das zum Spiel, dass man auf dem roten Teppich nicht im Schlafanzug steht mit schlechter Laune, aber es gibt Grenzen. Mich macht das eher traurig, dass die so etwas sagen müssen. Sie werden kein Bild verkaufen, wenn man ernst guckt. Oder sie gucken nach dem Skandalbild, auf dem jemand einen Popel isst oder sich in den Schritt fasst.

Sie exponieren sich also nicht gern? Bei der Arbeit fühle ich mich extrem wohl, wenn da viele Menschen sind. Ich bin keine gute Solistin. Hat man bei der gescheiterten Late-Night-Show ganz gut gesehen: Ich stehe nicht gerne allein auf einer Bühne, auf der es nur um mich geht. Die Verabredung beim Schauspiel ist, so zu tun, als ob. Bei der Late Night hatte ich immer ein mulmiges Gefühl, so als würde ich lügen.

Haben Sie Lampenfieber vor Auftritten? Nein, hatte ich nie.

Wenn man Videos sieht, wie Sie mit elf Jahren mit Udo Jürgens singen, wirken Sie tatsächlich furchtlos, fast keck. Finden Sie? Ich tippe mal, ich hatte kein Lampenfieber, weil ich mir keine Gedanken darum gemacht habe. Aber das waren andere Zeiten, da waren Moderatorinnen keine Stars. Unvorstellbar, oder? Ich konnte ja bei Sonnenschein im ZDF-Ferienprogramm einfach sagen: Morgen ist das Wetter gut, da geht ihr am besten raus und guckt kein Fernsehen. Ich fand das fair, aber das darf man ja heute nicht mehr machen, den Leuten sagen: Schaltet nicht ein!

War die Quote damals schon ein Thema? Das war um 1980, ich war 14, es gab keine Quoten. Aber eines Tages lag da plötzlich etwas Ausgedrucktes auf dem Tisch bei unserer Redaktionsbesprechung. Das waren die Zahlen von Menschen, die uns angeblich alle gesehen haben wollten. Ich habe den Zahlen nicht geglaubt. Tue ich bis heute nicht.

Sie haben strenge Prinzipien. Manchmal, ja. Ich versuche, so gut wie nie zu fliegen, zum Beispiel, Europa nur im Notfall, bei Transatlantikflügen muss einer im Jahr reichen, innerhalb Deutschlands nie. Ich fühle mich auch besser, wenn ich keine tierischen Produkte esse. Ich vermisse Fleisch, ich finde Käse total geil, und vermisse das alles sehr. Und wenn ich für Gäste Fleisch koche, dann bin ich diejenige, die überm Topf hängt, schnuppert und echt eine Riesenerektion hat oder hätte, und dann freue ich mich über meine sehr guten Fleischklösschen. Ich bekomme da sehr gutes Feedback.

Und Sie probieren die gar nicht? Nö, bin ja vegan.

Ist die Wahrnehmung richtig, dass Sie im Laufe der Jahre Ihr öffentliches und Ihr privates Leben immer stärker getrennt haben? Als Baby war Ihre Tochter mit Ihnen bei «Emma» auf dem Titel. Würden Sie das heute noch machen? Nein, das würde ich nicht mehr machen. Ich war mir dessen nicht bewusst, dass ich eine öffentliche Person werden würde. Damals war ich noch fest davon überzeugt, dass ich Lehrerin werde. Ich checke immer erst zeitversetzt, ob etwas gut oder schlecht war. Das ist manchmal schön, weil ich eine andere Offenheit habe und eine gesunde Naivität. Anderseits gibt es Sachen, die ich besser nicht getan hätte.

Sie spielen nahbare Figuren, geben viele Interviews – und doch geben Sie fast nichts von sich preis. Ist es gut, wenn man ein Geheimnis um sich macht? Nee, Geheimnis klingt so wichtigtuerisch. Ich habe es nie als Belastung empfunden, bestimmte Dinge auszuklammern. Für Sie ist es sicher interessanter, wenn irgendwo ein Skandal ist. Ich habe beim Südwestfunk gelernt, aus dem Gegenüber nichts herauszulocken. Das wäre mir zutiefst unmoralisch vorgekommen, wenn ich aus dem Gegenüber etwas raushole, das er gar nicht sagen wollte, und dann war es im Radio. Da komme ich aus einer anderen Schule, mein Wertekosmos ist irgendwie anders, da steckt viel Moral drin.

Wird diesen hohen moralischen Standards alles gerecht, was Sie früher gemacht haben, bei der «Wochenshow», zum Beispiel? Da sehe ich heute tatsächlich einiges anders. Blackfacing, Yellowfacing – einige Parodien würde ich nicht mehr machen. Heute würde ich diese Rollen anders angehen, immer abchecken, ob Menschen betroffen sind, die struktureller Ausgrenzung oder Rassismus ausgesetzt sind. Ich finde es gut, wenn wir heute ein anderes Bewusstsein haben.

Solche Rollen wie die sehr angespannte Sängerin Ricky aus der «Wochenshow» gehen dann aber nicht mehr, oder? Heute nicht mehr. Da traue ich aber allen Zuschauern zu, dass sie wissen: Das war in den Achtzigern und Neunzigern, in einem anderen gesellschaftlichen Kontext. Da wurde das anders wahrgenommen, das wurde anders gehandhabt. Aber die Szenen haben Grenzen überschritten, deren ich mir nicht bewusst war. Aber ich habe mich nie lustig gemacht über jemanden.

Echt jetzt? Man hatte ja schon immer das Gefühl, da hat jetzt wirklich jeder Frauentyp eins mitgekriegt: die emanzipierte Lesbe, Ricky, die engagierte Mutter. Die habe ich alle ernst genommen.

Tatsächlich? Natürlich. Das wäre traurig, wenn Sie den Eindruck haben, ich mache mich lustig über jemanden. Wenn es jemand so wahrgenommen hat, dann muss man sich dafür entschuldigen. Es sind ja Stunden, Tage, Wochen, die man sich mit einer Figur auseinandersetzt. Bei Ricky wollte ich Menschen mitnehmen in die Welt einer überforderten Künstlerin. Ricarda Wältken war Teil von Tic Tac Toe, da war eine ausbeuterische Plattenindustrie, die diese drei jungen Frauen aufeinandergehetzt hat.

Das hat man aber nicht so wahrgenommen, dass Sie der Musikindustrie schonungslos die Maske herunterreissen. Würde ich auch nicht so formulieren, das ist ja eher «Bild»-Vokabular, reisserisch und hetzerisch. Ich habe dargestellt, dass jemand überfordert ist, ich glaube, das hat jeder gesehen. Ich habe mich nicht lustig gemacht. Als ich hörte, dass die echte Ricarda das nicht okay fand, dass ich durch sie bekannt geworden bin, habe ich sie zu mir nach Hause eingeladen, ich habe gebacken, und wir haben das geklärt. Sie fühlte sich nicht veräppelt, sie fühlte sich ausgenutzt von mir. Cool, hab ich die Ricky eben nicht mehr gespielt.

Gab es einen Moment in Ihrer Jugend, in dem Sie gemerkt haben: Ich bin eine öffentliche Person, kein normales Kind? Die Sting-Frage! Der soll gemerkt haben, dass er berühmt ist, als ein Fensterputzer «Roxanne» pfiff. Ich weiss nicht, ob das stimmt. Wann ich das gemerkt habe? Merkt man das nicht beim ersten Autogrammwunsch? Ich bin ja Generation Autogrammkarte, jetzt ist Generation Selfie.

Gab es auch mal eine Zeit in Ihrer Karriere, in der Sie dachten: Wäre ich doch lieber Lehrerin geworden? Nee. Wenn du da vor 40 Leuten stehst, die keinen Bock haben, dann ist das, glaube ich, sauschwer. Die Lehrer und Lehrerinnen, die ich kenne, die haben einen harten Job.

Sie wären bestimmt eine tolle Lehrerin geworden, zumindest eine sehr lustige. Ja, ich wäre echt lustig gewesen. Das, was ich bei der «Sendung mit dem Elefanten» mache, das ist eigentlich nichts anderes. Ich will da ja nicht in erster Linie Wissen vermitteln …

Sie erklären den Fünf-Finger-Popler! Ich warte immer darauf, dass irgendwann die Polizei kommt oder der Jugendschutz und sagt: Ihr könnt die Kinder nicht dazu animieren, die Wände anzumalen und Kaffee zu trinken. Ich sage denen ja: Beobachtet mal die Kaffeeklatschtanten, ich denke, ihr könnt jetzt auch mal langsam anfangen mit dem Kaffeetrinken! Und stelle mir vor, dass es dann eine Diskussion am Frühstückstisch gibt, wenn ein vierjähriges Kind sagt: Die Anke hat gesagt, ich muss Kaffee trinken! Und schon müssen die Erwachsenen erklären: Warum darf ich Kaffee trinken, warum du nicht? Was ist erwachsen, was ist Kind? Super!

Man wäre gerne dabei gewesen, als Sie Homeschooling gemacht haben. Mein Homeschooling war super. Ich habe auch ein paar Kinder von Freundinnen gehomeschoolt, die komplett verloren waren, also berufstätige und alleinerziehende Mütter, die das nicht stemmen konnten.

Waren Sie streng? Ja, bei manchen Sachen finde ich es ganz geil, denen vor Augen zu führen: Wenn man nur eine Vokabel lernt am Tag, sind das am Ende der drei Monate ganz schön viele Vokabeln. Und dann erhöhen wir das doch mal auf fünf am Tag. Ich will aber gar nicht? Okay, machen wir was anderes, interessiert dich das? Das ist schon toll.

Dafür, dass Sie digitale Lehrkraft waren, haben Sie ein ziemlich altes Handy. Na ja, jetzt mal ohne Witz: Ich bin gegen die Volkszählung auf die Strasse gegangen. Da würde ich mir blöd vorkommen, wenn ich mich freiwillig noch mehr überwachen lassen wollen würde. Die Welt ist gläsern genug, also versuche ich, das einfach an manchen Stellen zu minimieren. Ich habe jetzt beim Dreh zur Serie zum ersten Mal so ein Smartphone in der Hand gehabt, zum ersten Mal musste ich da so, da so …

Drüberwischen? Ja, genau.