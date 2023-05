Interview mit Starphilosoph «BHL» – «Ich bin nicht objektiv» Der Philosoph Bernard-Henri Lévy ist der bekannteste Intellektuelle Frankreichs und dafür berüchtigt, es nicht bei der Theorie zu belassen. Wo immer Krieg oder Krisen herrschen, ist er vor Ort. Auch jetzt wieder in der Ukraine. Thomas Bärnthaler , Gabriela Herpell (Das Magazin)

Le débat, c’est moi: Bernard-Henri Lévy, in der Nähe des Élysée-Palastes in Paris. Foto: Jonas Unger

Bernard-Henri Lévy, geboren 1948 in Algerien, nennen sie in Frankreich nur BHL. Der Philosoph, Publizist und Filmemacher ist einer der umstrittensten, aber auch bedeutendsten Denker seines Landes. Die einen sehen in ihm einen legitimen Erben von Jean-Paul Sartre, die anderen halten BHL für einen Selbstdarsteller.