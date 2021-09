Winterthurer Stadträte und ihre Kunst – «Ich bin nicht so der Miniaturentyp» Die Winterthurer Stadträtinnen und Stadträte verraten, welches Kunstwerk sie für ihr Büro ausgesucht haben. Und was bei ihnen an der Wand hinge, wenn Geld keine Rolle spielen würde. Heute Christa Meier (SP), die Vorsteherin des Bauamtes. Aufgezeichnet: Patrick Gut

Das Bild des Winterthurer Malers Ernst Egli hat Christa Meier vom Stil her an Paul Klee erinnert. Foto: Marc Dahinden

«Das Kunstwerk von Ernst Egli habe ich rund zwei Monate nach meinem Einzug in dieses Büro in der städtischen Kunstsammlung gefunden. Die Vielfalt von Kunst, die man dort antrifft, ist unglaublich. Im ersten Moment war ich etwas überfordert. Die Menge hat mich beinahe erschlagen. Ich bin dann auf dieses Bild gestossen, und es hat mir auf den ersten Blick gefallen. Egli hat mich mit seinem Stil an Paul Klee erinnert, den ich sehr mag.

Was mich an diesem Kunstwerk fasziniert, habe ich mir dann erst im Nachhinein überlegt. Da sind beispielsweise die abstrakten Formen. In ihnen erkenne ich je nach Stimmung unterschiedliche Dinge. Die orange Fläche beispielsweise kann die Sonne an einem Abend darstellen oder einen Basketball; manchmal sehe ich darin wieder etwas Neues oder gar nichts. Das finde ich spannend. Ich habe Ernst Egli nicht persönlich kennen gelernt.