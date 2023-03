Nicolin, du spielst und tanzt Oscar, einen Jungen von den Spitzbergen, der eine Schatzkarte findet. Wie bist du zur Rolle gekommen?

Cécile Lehner, die Chefin der Dance Gallery in Effretikon, wollte eigentlich erst ein Casting machen. Aber dann bin ich ihr in den Sinn gekommen. Ich tanze bei ihr, seit ich vier bin: erst im Kindertanzen, jetzt im Break Dance. Und ich habe auch schon in den zwei letzten grossen Shows vor drei und sechs Jahren mitgetanzt. Erst hat Cécile mit meiner Mutter geredet, ob das okay sei wegen des grossen Zeitaufwands. Und dann mit mir. Und ich hab grad gefunden: Ja klar, das mach ich!