Die Pandemie und ich «Das Leben in der Klinik ist noch eingeschränkter»

Wie beeinflusst Covid-19 unser Leben? Menschen aus Winterthur und Umgebung erzählen in dieser Serie von ihrem Pandemiealltag. Heute: Pfarrerin Antje Stüfen, Seelsorgerin in der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich in Rheinau.