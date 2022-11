Unihockey-WM in Winterthur – «Ich bin stolz darauf, wie wir uns geschlagen haben» Deutschland verliert zum WM-Auftakt in Winterthur gegen Schweden 4:19. Der ehemalige Rychenberger Michel Wöcke war Deutschlands bester Spieler und sieht trotz der Niederlage positive Aspekte. Urs Kindhauser

Michel Wöcke (rechts, gegen den Schweden Albin Sjögren) erzielte drei der vier Tore seines Teams. Foto: IFF/Markus Aeschimann

Die Unihockey-WM hat einen speziellen Modus: In der Gruppenphase spielen die besten acht Teams und die Nummern 9 bis 16 jeweils unter sich. Trotzdem haben alle die Chance, sich für die Viertelfinals zu qualifizieren. Der Hintergrund der Trennung ist: Man will allzu viele Partien mit überdeutlichen Resultaten vermeiden. Vollständig gelingt das nicht, wie das 4:19 zwischen Deutschland und Weltmeister Schweden im ersten Spiel des Turniers vom Samstag in der Winterthurer Axa-Arena zeigte.