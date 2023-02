HCR-Trainer im Interview – «Ich bin überzeugt davon, dass wir unsere Serie gewinnen» Mit einer Doppelrunde startet der HC Rychenberg am Wochenende in den Playoff-Viertelfinal gegen Zug. Das Team von Trainer Philipp Krebs wird die Balance finden müssen. René Bachmann

HCR-Trainer Philipp Krebs blickt dem Playoff-Viertelfinal gegen Zug zuversichtlich entgegen. Foto: Urs Kindhauser

Noch nie in der rund 40-jährigen Geschichte des Schweizer Unihockeys war die Qualifikationsphase in der höchsten Liga der Männer derart ausgeglichen wie diesmal. Lediglich neun Punkte trennen den Ersten vom Siebten und jeder von ihnen konnte bis fast zuletzt auf den Leaderthron hoffen. Entsprechend schwierig sind Vorhersagen zum Ausgang der Playoff-Viertelfinals, auch zur Best-of-7-Serie zwischen dem HC Rychenberg und Zug. Winterthurs Trainer Philipp Krebs ordnet ein.

Wie sehen Sie die Ausgangslage für den Playoff-Viertelfinal? Es war in dieser Saison sehr früh absehbar, dass der Qualifikationssieger im Viertelfinal eine auf dem Papier einfache Serie haben wird. Das wird sich nach meinem Dafürhalten in der Serie GC gegen Malans auch bewahrheiten. Es zeichnete sich gleichzeitig schon früh ab, dass auf die Mannschaften auf den Plätzen 2 bis 7 in allen Konstellationen eine enge Serie warten wird.

«Wir freuen uns sehr über unseren Rang und dürfen daraus viel Selbstvertrauen ziehen.» HCR-Trainer Philipp Krebs

Dann war der 3. Platz des HC Rychenberg bestenfalls ein «Nice to have»? Die Ausgangslage ist nicht egal. Es war für uns schon wichtig, dass wir in der Qualifikation Dritter wurden, punktgleich mit dem Zweiten, weil es nach den Plätzen 7, 6 und 5 in den letzten drei Jahren einfach ein weiterer Schritt konstant nach oben war. Übernommen hatten wir die Mannschaft auf dem 8. Platz. Allerdings hätte ich bei einem 6. Platz wohl gesagt, dass die Rangierung in der Qualifikation in diesem Jahr keine allzu grosse Rolle spielt. Wir freuen uns aber sehr über unseren Rang und dürfen daraus viel Selbstvertrauen ziehen.

Wer wird sich in den vier Viertelfinalserien durchsetzen? Prognosen sind für drei der vier Serien schwierig zu machen. Ich bin natürlich davon überzeugt, dass wir unsere Serie gewinnen werden. Unsere Siegchancen sind sicher intakt. Ich bin auch sehr sicher, dass GC seine Serie gegen Malans gewinnen wird. Und ich glaube genauso, dass sich Köniz gegen Langnau durchsetzen wird. Der Favoritenkreis ist aber gross. Anders als noch vor ein paar Jahren besitzt dieses Mal ein Sechster, Siebter und gar Achter der Qualifikation grössere Chancen, in den Halbfinal vorzustossen.

Saisonende für Pascal Meier Infos einblenden HCR-Torhüter Pascal Meier fällt für den Rest der Saison verletzt aus. Nach der Rückkehr von der WM in den Trainingsbetrieb verspürte der Nationalgoalie Ende Dezember einen zunehmenden Schmerz im rechten Knie, der ihn auch im normalen Alltag behinderte. Eine MRI-Untersuchung ergab einen Riss im Meniskus. Eine vollständige Genesung wird erst nach Ablauf der aktuellen Saison erwartet, weshalb das Playoff ohne Meier stattfinden wird. Aufgrund des Ausfalls wird Torhüter Eric Kunz von der U21-Mannschaft nachgezogen.

Was ist der Schlüssel zum Erfolg über Zug? Zug ist eine sehr defensive Mannschaft, die stark auf Konter ausgelegt ist und sich zum Teil sehr weit zurückzieht. Für uns wird die Balance zwischen Geduld und Mut absolut entscheidend sein. Das ist im Unihockey häufig so. Wir schauten viele taktischen Dinge an, die wir sicher richtig machen müssen. Aber letztlich werden dieselben Dinge wie in jedem Match über Sieg oder Niederlage entscheiden: Mehr wollen, mutiger sein, besser schiessen, gute Technik, Zweikämpfe gewinnen und gutes Blockverhalten. Auf hohem Niveau geht es im Unihockey immer darum.

Zug wird gewöhnlich über seine fünf Ausländer definiert… Natürlich gilt es, vor allem auch die schwedischen Unterschiedsspieler in den Griff zu bekommen. Ich sehe aber bei Zug zwei starke Linien. Neben jener mit den Schweden auch noch jene mit den Schweizern Severin Nigg, Tim Mock und dem Schweden Hallén.

«Für diese HCR-Generation ist es jetzt an der Zeit, abzuliefern und die Viertelfinalserie zu gewinnen.» HCR-Trainer Philipp Krebs

Was ist für Ihr Team anders als im Playoff 2022? Es ist eine ganz andere Ausgangslage. Letztes Jahr war der unmittelbar vor dem Playoff ausgetragene Cupfinal für viele Spieler eines der grössten Highlights ihrer Karriere. Danach mussten wir mit einer grossen Enttäuschung umgehen. Dieses Jahr konnten wir uns während zwei Wochen auf die Viertelfinalserie vorbereiten und gleichzeitig nochmals etwas ausruhen. Ob nun das eine oder andere die bessere oder schlechtere Vorbereitung ist, weiss ich nicht.

Steht Ihr Team nach dem 3. Platz der Qualifikation unter Zugzwang? Für die HCR-Generation, die wir in den letzten zwei, drei, vier Jahren aufbauten, ist es jetzt an der Zeit, abzuliefern und die Viertelfinalserie zu gewinnen. Das bedeutet auch ein gewisser Druck. Wir müssen diesen aber positiv annehmen, weil wir es in den eigenen Händen haben. Jetzt ist «Crunch time». Wir sind gespannt und freuen uns, am Samstag erstmals antreten zu dürfen.

Playoff-Viertelfinal (Best of 7) Infos einblenden Samstag, 25. Februar, 17.00 Uhr: HC Rychenberg – Zug United. – Sonntag, 26. Februar, 16.00: Zug – HCR. – Samstag, 4. März, 18.00: HCR – Zug. – Sonntag, 5. März, 17.00: Zug – HCR. – Eventuell. Samstag, 11. März, 18.00: HCR – Zug. – Sonntag, 12. März, 17.00: Zug – HCR. – Samstag, 18. März, 17.00: HCR – Zug.

