Einblicke ins Valley in Kemptthal Ihre Schoggi wird von Hand dekoriert

60 Sorten verschiedene Pralinés, Glückskäfer und Schoggi-Herzen: Seit drei Jahren führt Sanja Geisser die Confiserie Mathys, in der sie die Traditionen ihrer Vorgänger bewahren will. Diesen Mai ist sie mit ihren 15 Angestellten von Nürensdorf ins Valley in Kemptthal gezogen