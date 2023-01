Winterthur-Stürmer Mischa Ramel – «Ich bin zuversichtlich, dass wir den Umschwung schaffen» Der 19-jährige Mischa Ramel hat sich beim EHC Winterthur auf Anhieb als Leistungsträger etabliert. Er erklärt die Unterschiede zwischen Junioren-Eishockey, U20-WM und Swiss League. Urs Kindhauser Madeleine Schoder (Foto)

Obwohl er zwischendurch an der U20-WM war, ist Mischa Ramel der zweitbeste Skorer des EHC Winterthur. Foto: Madeleine Schoder

Winterthur ist für junge Eishockeyspieler ein guter Platz, um einen Schritt nach vorne zu machen. Gerade in einer Saison wie der aktuellen, in der das Geld fehlt, um mehr Routiniers zu engagieren. Gesehen hat man aber auch, dass nicht jedem Talent der Übergang vom Junior zum Profi gleich leicht fällt. Die Entwicklung verläuft unterschiedlich. Einer, dem der Sprung gelungen ist, ist Mischa Ramel. Der 19-Jährige ist für diese Saison vom EHC Kloten, wo er einen Nachwuchsvertrag hat, an den EHCW ausgeliehen worden. Hier hat er sich an der Seite des Kanadiers Matt Wilkins rasch zum Leistungsträger entwickelt – so sehr, dass er spürbar fehlte, als er im Dezember und Anfang Januar gemeinsam mit Teamkollege Luca Deussen mit der U20-Nationalmannschaft an der WM in Kanada teilnahm.