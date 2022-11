Reportage aus dem Ukraine-Krieg – «Ich erfriere, gebt mir Holz!» Liman ist jüngst durch die ukrainischen Truppen befreit worden, doch die Stadt ist teilweise zerstört, noch immer schlagen Raketen ein. Ein Besuch bei Menschen, die kaum wissen, wie sie den Winter überstehen sollen. Florian Hassel Lyman

Im letzten Winter fielen die Temperaturen bis minus 22 Grad: Ein Bewohner von Liman hackt im Hof Feuerholz, damit er es in seinem beschädigten Haus einigermassen warm haben kann (10. November 2022). Foto: Ihor Tkachov (AFP)

Alexander Roga glaubte, sein Leben noch einmal neu beginnen zu können, als der Krieg gegen Russland in seiner Heimat zum ersten Mal zum Stillstand kam. Achteinhalb Jahre ist es her, dass vom Kreml organisierte Separatisten Rogas Heimat, die Kleinstadt Liman im Osten der Ukraine, zum ersten Mal besetzten. 2014 dauerte der Spuk nur zwei Monate – dann hatten ukrainische Einheiten die moskaugestützten Truppen aus Liman vertrieben, danach glomm der Konflikt in der Ostukraine als Stellungskrieg auf kleiner Flamme weiter.