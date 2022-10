Windräder rund um Winterthur – «Ich fände es megacool, wenn in Seuzach so ein Propeller stehen würde» Der Kanton hat potenzielle Gebiete für Windräder definiert: Zwei Drittel betreffen die Region um Winterthur. Aus den Gemeinden gibt es skeptische bis freudige Reaktionen. Nicole Döbeli

Auf dem Taggenberg bei Winterthur stehen bereits Windräder. Es könnten noch weitere Hügel dazukommen. Foto: Madeleine Schoder

Der Regierungsrat sieht Potenzial für Windkraft im Kanton Zürich. Bis zu 8 Prozent des Jahresstrombedarfs könnten dereinst durch Windenergie gedeckt werden, was umgerechnet etwa 170’000 Haushalten entspricht. Regierungsrat Martin Neukom informierte am Freitagmorgen und stellte die potenziellen Gebiete vor, in denen nach verschiedenen Ausschlussverfahren Windräder denkbar wären. Der grosse Teil entfällt auf den östlichen Rand des Kantons, rund zwei Drittel auf die Region rund um Winterthur.