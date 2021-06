Promis zur Schweizer Sensation – «Ich frage Robert de Niro, ob er Bock hat, die Rolle zu spielen» Yann Sommer will sein Spiel verfilmen, Kylian Mbappé erhält Trost vom «König» und Guy Parmelin macht den Xhaka – Stimmen und Reaktionen zu einem dramatischen Fussballabend.

Und dann jubelt die Schweiz: Yann Sommer hält den letzten Penalty von Kylian Mbappé Video: SRF/Tamedia

Was für ein surrealer Fussballabend, was für ein erinnerungswürdiges Spektakel! Die Schweizer Nationalmannschaft besiegt gegen Weltmeister Frankreich ihren Achtelfinal-Fluch, holt dabei aus scheinbar aussichtsloser Lage einen 1:3-Rückstand auf. Und am Schluss hält Yann Sommer ausgerechnet den Penalty des französischen Wunderkinds Kylian Mbappé. Für einmal hat der Fussball nicht die erwartbarste Geschichte geschrieben, sondern die beste – zumindest aus Schweizer Sicht.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Und der 1,83 Meter grosse Elfmeterkiller? Einen kurzen Augenblick zögerte Sommer nach seiner entscheidenden Parade mit dem Jubel. Wohl weil er sich nicht sicher war, ob der Schiedsrichter den Elfmeter nicht noch einmal wiederholen lassen würde. Dann lief er wie von Sinnen los und liess sich feiern. «Ich rufe nachher mal Robert de Niro an und frage, ob er Bock hat, die Rolle zu spielen», scherzte der Matchwinner in Anlehnung an den Werbespot von Roger Federer im Interview mit dem ZDF. Der Lohn für Sommers herausragende Leistung: Das «Sommer-Märchen» feierte auf den Titelseiten deutscher Medien ein Revival.

Was war das überhaupt für ein Fussballtag? Bereits das erste Spiel zwischen Kroatien und dem Schweizer Viertelfinal-Gegner Spanien und hatte jede Menge Wahnsinn bereitgehalten. Der frühere englische Weltklassestürmer Gary Lineker fasste wohl ebenso erschöpft wie euphorisch zusammen. «Was für ein Spiel. Was für ein Turnier. Was für ein Tag. Was für ein Sommer.»

Doch der Torhüter war nicht der einzige Schweizer, der an diesem geschichtsträchtigen Abend über sich hinauswuchs. Der «Spiegel» kalauerte angesichts der starken Leistung von Frankfurt-Reservist Steven Zuber von «Zuberkräften» und folgerte «Top, Schwiiz!»

Eine der grossen Pointen war, dass ausgerechnet die wegen ihres Coiffeur-Termins heftig kritisierten Blondschöpfe Manuel Akanji und Granit Xhaka mit generösem Einsatz und abgeklärtem Spiel den Weg zum Schweizer Erfolg ebneten. Satiriker Gabriel Vetter vermutet deshalb, dass sich nun ganz viele Schweizer in den kommenden Tagen die Haare blond färben werden.

Für den Weltmeister aus Frankreich endete das brutal spannende Spiel hingegen tragisch. Das Team von Didier Deschamps wirkte über lange Strecken erstaunlich phlegmatisch. «Es war eine schwache französische Nationalmannschaft», kritisierte der frühere Mittelfeldspieler Patrick Vieira: «Es gab keinen Zusammenhalt, keinen Spirit. Das beste Team hat es verdient, die nächste Runde zu erreichen und das war an diesem Abend die Schweiz.»

Im Zentrum der Kritik stand nicht nur Trainer Didier Deschamps mit seinem missglückten Dreierabwehr-Experiment in der ersten Hälfte, sondern auch Superstar Kylian Mbappé. Ausgerechnet der Hochbegabte wurde mit seinem verschossenen Penalty zur tragischen Figur. Es war ein Schluss, der zu Mbappés durchzogenen Auftritten an diesem Turnier passte. Unterstützung erhielt er bereits kurz nach dem Aus vom vielleicht grössten Spieler aller Zeiten. «Kopf hoch, Kylian!», schrieb Pelé. «Morgen ist der erste Tag einer neuen Reise.»

Parmelins Zuversicht

Während die Franzosen erst einmal heimreisen, geht es für die Schweizer nach St.Petersburg. Was ist für sie am Freitag im Viertelfinal gegen Spanien möglich? Alles, glaubt der Schweizer Bundespräsident. «Was für ein Spiel», twitterte Guy Parmelin kurz nach Mitternacht. Um dann mit einem Selbstvertrauen, das man bislang nur von Granit Xhaka kannte, anzufügen: «Wir werden so weitermachen!»

nlu

Fehler gefunden?Jetzt melden.