Schwinger Samir Leuppi - «Ich fühle mich wie von einem Lastwagen überfahren»

Der Winterthurer Samir Leuppi hat am Wochenende gleich zwei Schwingfeste innert zwei Tagen absolviert. Was hart, aber auch erkenntnisreich war.

Trotz einer schweren Erkältung präsentierte sich Samir Leuppi (links, gegen Christian Biäsch) am letzten Wochenende in Topform.

Samir Leuppi, Gratulation zum Festsieg am Samstag am Bündner-Glarner Kantonalen in Davos-Sertig und zum Kranz am Thurgauer Kantonalen in Amriswil am Tag darauf. Wie fühlen Sie sich nach zwei Festen innert zwei Tagen?

Wie vom Lastwagen überfahren, doch das hat mit den Umständen zu tun. Eigentlich war letzte Woche ein Höhentrainingslager in St. Moritz geplant. Dort lag ich aber von Sonntag bis Mittwoch krank im Bett. Ein Corona-Test fiel negativ aus. Am Donnerstag kehrte ich nach Hause zurück und am Freitag entschied ich mich, nach Davos zu fahren und am Bünder-Glarner Kantonalen zu starten. Zu diesem Zeitpunkt rechnete ich noch nicht damit, auch am Sonntag antreten zu können, und schon gar nicht mit dem Sieg in Davos-Sertig.