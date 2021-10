Interview mit Fabian Unteregger – «Ich gehe nicht mit Skeptikern reden. Es bringt nichts» Der Arzt und Komiker Fabian Unteregger propagiert die Corona-Impfung bei jeder Gelegenheit. Nicht aber bei seinen Kollegen in der Comedyszene. Susanne Anderegg

«Ich merkte, dass die Pandemie nicht so schnell vorbeigehen würde»: Fabian Unteregger wollte einen Beitrag leisten und hat wieder als Arzt gearbeitet. Foto: Ela Çelik

Fabian Unteregger ist ein viel beschäftigter Mann, nicht erst seit Corona. Der Komiker mit zwei abgeschlossenen Studien und einem Doktortitel in Medizin macht Bühnenshows, TV- und Radiosendungen, engagiert sich in gemeinnützigen Organisationen des Gesundheitswesens und forscht selbst zur Funktion der Stimme. Während der zweiten und dritten Welle arbeitete er im Notfallzentrum der Klinik Hirslanden in Zürich. Er hat dort Dienste als Assistenzarzt geleistet. Mit Schutzanzug, Schutzbrille und FFP2-Maske.