Ellis Mano Band in Rheinau – «Ich glaube, dass die Instrumente den Menschen finden» Beim Groove-Club-Konzert der Bluesrocker Ellis Mano Band sitzt neu der Uhwieser Lukas Bosshardt an den Tasteninstrumenten. Gabriele Spiller

Lukas Bosshardt an der Hammondorgel in seinem Studio. Foto: Madeleine Schoder

Vor zwölf Jahren startete Lukas Bosshardt (51) mit seiner LB Organ Band in einem Schrebergarten am Rande von Winterthur. Nun ist er Keyboarder der Ellis Mano Band, die mit ihrem Album «Ambedo» im Sommer Platz 2 der Schweizer Charts erreichte. In Uhwiesen arbeitet er in seinem eigenen Studio, wenn er nicht am Winterthurer Institut für aktuelle Musik (Wiam) unterrichtet.