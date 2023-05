FC-Basel-Präsident David Degen – «Ich habe das gemacht, weil ich positiv verrückt bin» Seit zwei Jahren führt er den emotionalsten Verein der Schweiz – er tut das auf seine ganz eigene Art und mit einem grossen Ziel. Thomas Schifferle

Seine ganze Energie gibt er für seinen Verein: David Degen hinter der Muttenzerkurve im St.-Jakob-Park. Foto: Kostas Maros

An diesem Gespräch, das so lange dauert wie ein Fussballspiel, stört ihn nur eines: dass es ein Foto von ihm geben soll. «Du hast doch schon so viele Bilder von mir», sagt er zum Fotografen. «Nimm bitte eines davon.» Der Widerstand löst sich schliesslich so schnell auf, wie er von seinem Stuhl aufsteht. In diesem Moment trägt er ein breites Lachen im Gesicht.